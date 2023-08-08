زيت للشعر.. اختيارات مثالية تعالج مختلف مشاكل الشعر

ربما تتساءلين عن أفضل زيت للشعر، فالزيوت الطبيعية توفر الحماية والتغذية اللازمتين للشعر، مما يحافظ على مظهره صحياً وناعماً كالحرير على الداوم. وقد رصدنا لك فيما يلي، أفضل زيت للشعر، وكيفية استخدامه على الشعر.

زيت بذور العنب

يحتوي زيت بذور العنب على المكونات الضرورية لصحة الشعر، من بينها: حمض اللينوليك، المعادن، الفيتامينات، الأحماض الدهنية، مضادات الأكسدة، والأوميغا 3 و6. وهي مكونات تعمل على ترطيب وتنعيم الشعر، والتخلص من البكتيريا والفطريات والالتهابات التي تصيب فروة الرأس. بالإضافة إلى أنه يعزز من نمو الشعر ويجعله أكثر كثافة. دلكي شعرك وفروة رأسك به مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع، واتركيه عليه لمدة نصف ساعة.

زيت الخروع

يحتوي زيت الخروع على كمية كبيرة من الأحماض الدهنية التي تغذي فروة الرأس وخصلات الشعر، وتعمل على تعزيز نمو الشعر وملء الفراغات. كما أنه يعد العلاج الأمثل للقشرة والحكة في فروة الرأس. ناهيك عن أنه غني بالأحماض الدهنية المعروفة بخصائصها المضادة للبكتيريا والفطريات والفيروسات التي تصيب فروة الرأس. ضعي كمية مناسبة منه على خصلات شعرك، وانقعيها به لمدة ساعة، بعدها اغسليه على الطريقة الاعتيادية.

زيت الأرغان

يحتوي زيت الأرغان على الكثير من العناصر الغذائية التي تساعد في علاج مشاكل الشعر المختلفة، من أبرزها: الأحماض الدهنية والمواد المضادة للتأكسد، ما يجعله علاجاً فعالاً لمشكلة الشعر المتساقط والمتكسر، كما يساعد في تعزيز مرونة الشعر ومده بالمغذيات التي تجعله أكثر طولاً وكثافة. استخدميه على شعرك بشكل منتظم، مرتين أسبوعياً، واتركيه لمدة نصف ساعة.

زيت السمسم

زيت السمسم من الزيوت الغنية جداً بالأحماض الدهنية المفيدة للشعر، من بينها حمض اللينوليك والأولييك وحمض البالمتيك وحمض الستريك، والتي تساعد على تقوية الشعر وتغذيته، بالإضافة إلى أنه يحتوي على كمية كبيرة من الفيتامينات وتحديداً فيتامين E وفيتامين K، وهما من الفيتامينات الضرورية لنمو الشعر بشكل سليم، ومنحه مظهراً لامعاً وناعماً كالحرير.

أما طريقة استخدامه فهي كالتالي، اخلطي نصف كوب من زيت السمسم مع ثلاث ملاعق كبيرة من الزنجبيل المبروش. من ثم طبقي الخليط على شعرك ودلّكيه لمدة عشر دقائق. بعدها، اتركي الخليط على شعرك لمدة نصف ساعة، من ثم اغسليه على الطريقة الاعتيادية.

زيت الزيتون

يشتمل زيت الزيتون على الكثير من المعادن والفيتامينات ومضادات الأكسدة، التي تمتلك قدرة عالية على تنعيم الشعر وجعله مالساً كالحرير. لذلك، استخدميه على شعرك مرتين في الأسبوع بعد تسخينه ومن ثم تطبيقه على شعرك من الجذور وحتى الأطراف، وتدليك خصلات الشعر به جيداً. من ثم، اتركي شعرك لمدة ساعة، بعدها اغسليه على الطريقة الاعتيادية.

زيت جوز الهند

يحتوي زيت جوز الهند على حمضَي اللوريك أسيد والكبريليك أسيد المعروفين بفوائدهما في تنعيم الشعر، إضافة إلى الفيتامين E والأحماض الدهنية. بالتالي، استخدميه على شعرك فوراً، من خلال تفتير كمية كافية منه وتطبيقها على شعرك لمدة ساعة من الوقت. من ثم اغسليه بالشامبو وشطفيه بالماء الدافئ.