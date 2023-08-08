أغسطس 08, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

بهذا الموعد.. ديلان تاتليس تستعد لإحياء حفلها الأول في العراق

التاريخ:
فى :شؤون المرأة
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بهذا الموعد.. ديلان تاتليس تستعد لإحياء حفلها الأول في العراق 

تستعد الفنانة التركية ديلان جيتاك تاتليس، لإحياء حفلها الأول في العراق وتحديداً في محافظة دهوك، في يوم 12 أب 2023، ومن المقرر أن تقدم مجموعة من أغانيها المميزة.
حيث روجت ديلان جيتاك تاتليس للحفل من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام”، ونشرت بوستر الرسمي للحفلة وكتبت عليه: ” نحن قادمون”.
ويذكر ان ديلان اشتهرت بين الجمهور العربي بعد غنائها مع والدها إبراهيم تاتليس أغنيته الشهيرة “آرامام”.

وكانت المغنية ديلان تاتليس قد أحيت حفلا في مدينة إسطنبول التركية برفقة الفنان العراقي كاظم الساهر، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمع المغنيين بإسطنبول قبل انطلاق الحفل.

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