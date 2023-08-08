ظهور نادر لفيروز بصورة جديدة.. “وتراجع حساب العتيق ببالها”

شاركت ريما الرحباني عبر حسابها في موقع فيسبوك، صورة جديدة لوالدتها، الفنانة اللبنانية فيروز التقطتها بنفسها.



وظهرت فيروز تتصفح في هاتفها المحمول، ومرتدية نظارتها الطبية، فيما ارتدت قميصًا أحمر اللون نسقته مع جاكيت من الجلد الأبيض، وأسدلت خصلات شعرها المذهب القصير على جانبي كتفها.

وأرفقت ريما الصورة بتعليق، كتبت فيه: “وتراجع حساب العتيق ببالها.. طبعا بأيفون ريما”.

وحظيت الصورة بتفاعل كبير من قبل متابعي ومتابعات ريما الذين عبروا عن سعادتهم برؤية فيروز.

وكان آخر منشور شاركته ريما لوالدتها مقطع فيديو نادر لها احتفالًا بعيد ميلادها الـ 87، ظهرت فيه وهي تطفئ الشمعة في حفل عائلي حميمي بينما يغني من حولها أغنية عيد الميلاد.