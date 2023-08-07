أغسطس 07, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

الحسناء “آنا سبيتسالنايا” تفوز بلقب ملكة جمال روسيا للسيدات 2023

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فى :شؤون المرأة
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الحسناء “آنا سبيتسالنايا” تفوز بلقب ملكة جمال روسيا للسيدات 2023

حصلت آنا سبيتسالنايا على لقب “ملكة جمال روسيا للسيدات 2023” بعد فوزها على 33 سيدة في المسابقة التي أجريت هذا العام في موسكو.
وتبلغ الفائزة باللقب من العمر 33 سنة، وهي أم لطفلة عمرها 3 سنوات، وحائزة 4 شهادات تعليم عال، وتعمل كمديرة للمبيعات في شركة لتكنولوجيا المعلومات، وكانت قد فازت سابقا بلقب “ملكة جمال سيدات غيلينجيك” في روسيا.

وتعليقا على فوزها باللقب قالت سبيتسالنايا: “أردت المشاركة في هذه المسابقة لإجراء تحول في حياتي، أردت التميز.. لقد حصلت في هذه المسابقة على الكثير من المشاعر الإيجابية، والآن لدي العديد من الأصدقاء الجدد من كافة أنحاء روسيا”.

 

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