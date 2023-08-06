نجمة مسلسل التركي “نور”.. سونغول أودان حامل بطفلها الأول

فجرت الفنانة التركية سونغول أودان، والمعروفة عربياً ومحلياً باسم نور، مفاجأة سارة للغاية، بعد إعلان خبر حملها في طفلها الأول، من زوجها رجل الأعمال أرمان بيشيكجي بعد أن بلغت 44 عاماً من العمر.

وكشفت سونغول أودان خبر حملها في طفلها الأول والذي لم تكشف عن جنسه بعد، لدوائرها المقربة وهو الأمر الذي أكدته جريدة Habertürk التركية.

وأكدت الجريدة التركية أن سونغول أودان، متحمسة لتجربة الأمومة ومشاعرها الرائعة للمرة الأولى، بعد 3 سنوات من زواجها الثاني.

نور التركية، حريصة خلال الفترة الأخيرة على الظهور بملابس فضفاضة حتى لا تثير الشكوك حول حملها الذي تسربت أخباره للصحافة مؤخراً.

كانت سونغول أودان قد احتفلت بعيد زواجها الثالث قبل أيام قليلة وأعادت نشر صور من حفل زفافها، مجمعة على شكل فيديو رفقة زوجها، وعلقت بتاريخ زفافهما 27 يوليو/ تموز.

وتوالت التعليقات المبهجة على منشور سونغول اودان الذي احتفلت به بعيد زواجها للعام الثالث، من عدد كبير من النشطاء والمشاهير الذين تمنوا لها حياة سعيدة رفقة زوجها.