كيف ردّت شيرين على “إشاعات” انتحارها؟

ردت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب على ما تمّ تداوله خلال الساعات الماضية، من إشاعات حول محاولتها الانتحار.

فقد طمأنت في بيان مقتضب محبيها على صحتها، مؤكدة أنها تستمتع بعطلتها الصيفية محاطة بابنتيها وزوجها.

وشددت على أنها حاليًا مشغولة بالاهتمام بفنها وإعداد أغان جديدة، والتخطيط لحفلات جديدة في الفترة المقبلة.

بالتزامن، انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر فيه شيرين جالسة بصحبة حسام حبيب وابنتيها في الساحل الشمالي.

فيما أكدت ناشرة الفيديو أن الثنائي بصحة جيدة ويستمتعان بإجازتهما.