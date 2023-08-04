تفاصيل وفاة مؤثرة روسية بسبب نظام غذائي غريب

توفيت مؤثرة روسية من الجوع والإرهاق بعدما اعتادت السير على أنظمة غذائية متطرفة ترتكز على الفاكهة الغريبة.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن المؤثرة النباتية زانا سامسونوفا اتبعت نظاما غذائيا لمدة 10 سنوات، يركز على الفاكهة الخام وبراعم بذور عباد الشمس وعصائر الفاكهة.

وكانت “سامسونوفا” تمارس في بعض الأوقات “الصيام الجاف”، إذ امتنعت عن تناول الطعام والشراب لأيام متتالية، كما لم تشرب الماء منذ أكثر من 6 سنوات واستعاضت عنه بعصائر الفاكهة والخضراوات.

وفي مقاطع فيديو لها على وسائل التواصل الاجتماعي، ظهرت “سامسونوفا” هزيلة للغاية، وقالت في أحد المقاطع: “رغم أنني أحضر أطباقا نيئة فاخرة، إلا أنني أتناول طعاما بسيطا للغاية بدون زيت وملح”.

وقالت والدتها إن ابنتها “سامسونوفا” ماتت متأثرة من عدوى تشبه الكوليرا، التي تفاقمت بسبب النظام الغذائي المتطرف، مؤكدة أنها لم توافق على النظام الغذائي لابنتها، وحاولت إقناعها بالعدول عنه دون جدوى.