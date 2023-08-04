وفاة امرأة أميركية بعد شربها لتري ماء.. هذا ما حدث معها

توفيت امرأة أمريكية بعد شرب ما يقرب من لترين من الماء في غضون 20 دقيقة فقط، بحسب صحيفة إندبندنت البريطانية، اليوم الجمعة، وشخص الأطباء حالتها على أنها وفاة نتيجة “تسمم مائي”.

وأفرطت آشلي سمرز (35 عاماً)، وهي أم لطفلين من ولاية إنديانا في شرب الماء أثناء قضاء عطلة مع أسرتها في بحيرة فريمان في يوليو/تموز الماضي.

ووفقاً للصحيفة، فإن آشلي شعرت في اليوم الأخير من رحلتها بالدوار وصداع وأعراض الجفاف، ولكن لم يكن هناك قدر من الماء يمكن أن يروي ظمأها، وشربت ما يعادل أربع زجاجات سعة (500 مل).

الصحيفة أوضحت أنه لدى عودة آشلي إلى المنزل، انهارت بعد أن عانت من تورم حاد في الدماغ، ودخلت في غيبوبة لم تستفِق منها.

وعندما نُقلت إلى المستشفى، شخّص الأطباء حالتها على أنها وفاة نتيجة “تسمم مائي”، ويسمى أيضاً “نقص صوديوم الدم”، يحدث نتيجة وجود الكثير من الماء في الجسم وعدم كفاية الصوديوم.

إلى ذلك، أعرب ديفون ميلر، شقيق آشلي عن صدمته، قائلاً: “لقد كانت صدمة كبيرة لنا جميعاً”.

وذكر أن شقيقته “شعرت وكأنها لا تستطيع الحصول على ما يكفي من الماء، كانت الرحلة حوالي 20 دقيقة بالقارب، شربت أربع زجاجات من الماء في تلك الـ 20 دقيقة”.

وبحسب شقيقها، فقد زارت عائلة آشلي بحيرة فريمان، وهي وجهة صيفية شهيرة تقع على بعد حوالي 80 ميلاً شمال إنديانابوليس، في رحلة استكشافية بالقارب في عطلة نهاية الأسبوع.

وكانت الأسرة تقضي إجازتها في المكان من السبت 1 يوليو/تموز حتى الثلاثاء 4 يوليو/تموز، وفي صباح يوم الثلاثاء، قالت عائلة آشلي إنها كانت تشعر بالجفاف ولا يمكنها شرب ما يكفي من الماء لإرواء عطشها.

مساء الثلاثاء، تلقى شقيقها مكالمة مزعجة بشأن آشلي من أخته الأخرى، كانت قد انهارت في مرأبها وتم نقلها إلى مستشفى أرنيت الصحي بجامعة إنديانا.

وقال شقيقها: “أختي، هولي، اتصلت بي، وكانت مجرد حطام مطلق. آشلي في المستشفى. لديها تورم في المخ، لا يعرفون سبب ذلك، لا يعرفون ما الذي يمكنهم فعله لجعله ينخفض، ولا يبدو الأمر جيداً”.

والتسمم المائي يحدث عندما يشرب شخص ما كمية زائدة من الماء في فترة زمنية ضيقة، مما يربك قدرة أجهزة الجسم المعقدة، وخاصة الكلى، على تنظيم توازن السوائل.

والهدف النهائي هو تحقيق التوازن بين الماء والإلكتروليتات مثل الصوديوم والبوتاسيوم والكلوريد، مما يضمن الوظيفة المناسبة للخلية.