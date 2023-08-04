أغسطس 04, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

طلبت إنهاء علاقتها به.. قتلها ووضع جثتها في “ثلاجة”

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فى :شؤون المرأة
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طلبت إنهاء علاقتها به.. قتلها ووضع جثتها في “ثلاجة”

أقدم شاب على قتل سيدة ووضع جثتها في الثلاجة حتى تعفنت؛ انتقاما منها لرغبتها إنهاء علاقتها به، وذلك في مصر.
ووفقاً لتحقيقات تجريها النيابة العامة بالإسكندرية شمالي القاهرة، فإن ضباط إدارة البحث الجنائي تمكنوا من القبض على المتهم بارتكاب الجريمة، واعترف أمام جهات التحقيق، بارتكاب الواقعة، وقيام متهمين آخرين بمساعدته لإخفاء جريمته.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على متهمين آخرين شاركا في الواقعة، وثبت من التحريات مساعدة المتهم بإحضار كيس بلاستيك ووضع الجثة في الثلاجة وتوفير مروحة للقضاء على الرائحة وكذلك التصرف في متعلقات المجني عليها.

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