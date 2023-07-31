كيفية علاج حب الشباب حول الفم بطرق فعالة

حب الشباب مشكلة شائعة تصيب أي جزء من الجسم، لاسيما الوجه، عادة ما يبدأ في الظهور في سنوات المراهقة ، وعادةً ما يختفي مع تقدمنا ​​في العمر ، إلا أنه قد يستمر أحيانًا حتى تصل إلى الثلاثينيات أو الأربعينيات من العمر.



حب الشباب هو حالة جلدية تحدث عندما تنحصر خلايا الجلد الميتة والبكتيريا و الزيت الطبيعي للبشرة في مسام الجلد . قد تؤدي هذه الحالة إلى ظهور الرؤوس البيضاء والرؤوس السوداء والبثور وكذلك الخراجات. لكن الشيء الجيد هو أنه يمكن علاجه بالعناية بالبشرة أو بالأدوية.

قد يظهر حب الشباب حول الفم لتصبح الأزمة مضاعفة، لكن حتى هذه المشكلة يمكن علاجها بمجموعة بسيطة من الخطوات.

سبب ظهور حب الشباب حول الفم:

قد تصابين بـ حب الشباب حول فمك لأسباب عديدة ، بعضها أسباب خارجية أو هرمونية ، على الرغم من أن السبب الدقيق غير معروف لكن يمكن تحديده وعلاجه حسب الحالة.

قد يظهر حب الشباب في الذقن عند لمس هذه المناطق ما يسبب زيادة في إفراز الزيوت الطبيعية والأوساخ والبكتيريا ، مما يؤدي إلى انتشار البثور.

كذلك، استخدام الهاتف الذي يلامس البشرة بينما يعج بالبكتيريا، الأمر نفسه يحدث عند إهمال تغيير ملاءاتكِ منذ فترة ، أو إذا كان مكياجك رديء يتسبب في سد المسام.

وجدت الأبحاث أن مستحضرات التجميل يمكن أن تؤدي إلى ظهور حب الشباب في 62٪ من الحالات ، لذلك من المهم اختيار منتجات “غير كوميدوغينيك” التي لا تسد المسام ، وبالتالي تساعد في علاج حب الشباب.

غالبًا ما يحدث حب الشباب الهرموني أيضًا في الثلث السفلي من الوجه ، حول الفك والفم والذقن. قد تزداد المشكلة في أوقات الدورة الشهرية حين ينتج الجسم كمية أكبر من الأندروجين ، وهو الهرمون الذي يحفز إنتاج الزيت في بشرتك.

في حين أن حب الشباب الهرموني يصيب كل من الرجال والنساء ، فإنه يظهر بشكل أكبر عند النساء بسبب التقلب المستمر في الهرمونات أثناء الدورة الشهرية والحمل وانقطاع الطمث.

طرق التخلص من حب الشباب حول الفم:

يجب أن يستجيب حب الشباب الموجود حول الفم لنفس علاجات حب الشباب التي قد تستخدميها لعلاج حب الشباب بشكل عام. يمكنك تجربة المنتجات التي لا تستلزم وصفة طبية أو العلاجات الموصوفة اعتمادًا على شدة حب الشباب لديك.

تشمل المكونات التي يشيع استخدامها في علاج حب الشباب ما يلي:

الريتينويد (مشتقات فيتامين أ): يمكن أن تساعد الريتينويد في تقليل إنتاج الزيت على بشرتكِ بفضل خصائصها المضادة للالتهابات التي تساعد في تقليل الاحمرار والتورم المرتبط بحب الشباب.

حمض الساليسيليك: حمض الساليسيليك يعمل على تقشير الجلد، وإزالة البكتيريا المسببة لحب الشباب والمساعدة على تنظيم إنتاج الزيت.

التقشير الكيميائي: يزيل طبقات الجلد ويقلل من ظهور البثور.

تقشير الجلد بالليزر: إذا كان جلدكِ ينتج الكثير من الزيت ، فإن هذا يقلل من كمية الزيت التي تنتجها الغدد الدهنية.

التقشير الدقيق للجلد: هذا يزيل الطبقات العليا من بشرتك وينظف المسام المسدودة التي قد تؤدي إلى ظهور البثور.

هل يمكن منع ظهور حب الشباب حول الفم ؟

من أفضل الطرق لمنع ظهور البثور حول الفم والذقن هو الحفاظ على الجلد نظيفًا وتجنب لمس وجهكِ إلا بعد غسل اليدين جيدًا، من المهم أيضًا تغيير الملاءات وأكياس الوسادات بانتظام للمساعدة في منع البكتيريا من ملامسة الوجه.

هناك طريقة أخرى لمنع ظهور حب الشباب حول الفم والذقن وهي الحفاظ على روتين يومي جيد للعناية بالبشرة يحسن بشرتك على المدى الطويل ويتخلص من أي بكتيريا قبل أن تتكون البثور.