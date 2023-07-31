أفضل خلطات طبيعية لتبييض الوجه… حضريها بنفسك بخطوات سهلة

من الصعب التحكّم في كمية الميلانين المسؤولة عن لون بشرتنا، والموجودة بشكل طبيعي في الجلد. ولكن، هناك طرق واقية للتخلص من السمرة، والتصبغ الناجم عن التعرض المفرط للشمس، والتدخين، والإفراط في استخدام منتجات المكياج.

نحن نتحدث عن الخلطات الطبيعية لتبييض الوجه، والتي من المؤكد أنها ستساعدك على إحياء توهجها. إذا كنت تتطلعين إلى تبييض بشرتك أو تفتيح لونها، فلا تنظري إلى أبعد من أرفف مطبخك. لأن هذا هو المكان الذي ستجدين فيه معظم المكونات التي تحسن ملمس بشرتك. فيما يلي، أفضل خلطات طبيعية لتبييض الوجه.

تفتيح لون البشرة وتبييضها بمكونات آمنة وفعالة

مكونات طبيعية، تحتوي على خصائص علاجية رائعة للبشرة، لا تساعد على تبييض البشرة فحسب، بل من شأنها تحسين ملمسها وإضافة الإشراق والنضارة إليها. إليك، بعض أفضل خلطات طبيعية لتبييض الوجه، لتدرجينها في نظام العناية بجمالك المعتاد.

خلطة عصير الليمون والعسل والحليب

طريقة التحضير والاستخدام:

اخلطي ملعقة كبيرة من الحليب وملعقة صغيرة من العسل وملعقة كبيرة من عصير الليمون، للحصول على خليط متجانس. وزّعي الأخير على وجهك النظيف، واتركيه لمدة 20 دقيقة قبل شطفه بالماء الدافئ.

فوائدها للبشرة

خصائص التبييض الطبيعية هي التي تجعل عصير الليمون أحد أفضل العلاجات المنزلية للبشرة. من تفتيح لونها، وتقليل ظهور البقع الداكنة إلى علاج النمش وحب الشباب في البشرة الدهنية. العسل من ناحية أخرى هو إكسير لمشاكل الجلد. تساعد خصائصه المضادة للبكتيريا على تلاشي الندبات والتصبغ، وبالتالي ترك بشرتك مع توهج صحي.

شرائح البطاطس

طريقة التحضير والاستخدام:

قشري حبة بطاطس وقطعيها إلى شرائح صغيرة، ووزعيها على المناطق المراد تفتيح لونها. انتظري 20 دقيقة قبل شطفها بالماء الفاتر.

فوائدها للبشرة

تعدّ هذه الخلطة من أفضل خلطات طبيعية لتبييض الوجه. فعصير البطاطس لديه القدرة على تفتيح بشرتك دون التسبب في أي ضرر. البطاطس غنية بفيتامين “ج” ومليئة بمضادات الأكسدة. وتعمل كعامل تبييض خفيف وفي نفس الوقت تزيل الخلايا الميتة من الجلد. ولا تقتصر فوائد البطاطس على تبييض البشرة فسحب، بل تساعد على علاج مشكلات الشعر. إليك، كيفية استخدام البطاطس لتطويل الشعر؟

خلطة البابايا والعسل

طريقة التحضير والاستخدام:

خذي نصف كوب من قطع البابايا الطازجة واهرسيها للحصول على عجينة ناعمة. أضيفي إليها ملعقة صغيرة من العسل وامزجيها جيداً للحصول على قوام متجانس. وزعي الأخير على وجهك، وانتظري 20 دقيقة قبل غسله بالماء الدافئ، ثم الماء البارد. ولا تنسي تجفيف بشرتك بالتربيت عليها.

فوائدها للبشرة

من أفضل خلطات طبيعية لتبييض الوجه، خلطة البابايا مع العسل. نظراً لاحتواء البابايا على إنزيمات مثل أحماض ألفا هيدروكسي والباباين، مما يساعد على تبييض البشرة، بما في ذلك التخلص من الشوائب وإزالة خلايا الجلد الميتة وتلاشي ندبات حب الشباب والعيوب، وبالتالي الكشف عن بشرة متوهجة. إلى ذلك، يُمكنك الاستفادة من البابايا لتقشير بشرتك، باستخدام صابونة البابايا التي تقدم فوائد جمة.

خلطة الزبادي والعسل

طريقة التحضير والاستخدام:

اخلطي ملعقتين صغيرتين من الزبادي مع ملعقة صغيرة من العسل للحصول على عجينة ناعمة. طبقيها على وجهك، وانتظري مدة 15 دقيقة قبل شطفه بالماء البارد.

فوائدها للبشرة:

يعدّ الزبادي من المكونات الرائعة لتبييض البشرة، لغناه بحمض اللاكتيك، مما يساعد على تفتيح لون بشرتك وتحسين علامات الشيخوخة وكذلك تفتيح البقع الداكنة على وجهك. هذا بالإضافة إلى احتوائه على مركب فيتامين “ب” الذي بدوره يجعل بشرتك أكثر إشراقاً.