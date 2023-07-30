ماسك القهوة وزيت جوز الهند للشعر.. فوائده وطريقة تحضيره

كالكثير من المكونات الطبيعية، يحتوي كلٌّ من القهوة وزيت جوز الهند على خصائص كثيرة تجعلهما من بين أكثر المواد التي تفيد الشعر وتُمدها بالمغذيات الضرورية؛ لينمو بشكل سليم ويحافظ على مظهر حيوي أكثر نعومة ولمعاناً..

وللاستفادة من هذه الخصائص، نرصد لكِ فيما يلي، أبرز فوائد القهوة وزيت جوز الهند للشعر، وطريقة تحضير ماسك القهوة وزيت جوز الهند للشعر في المنزل.

فوائد القهوة للشعر

يحفز الكافيين الغني بمضادات الأكسدة الموجود في القهوة، نمو الشعر، ويعزز من إنتاج خلايا الشعر الصحية، وأثبتت الدراسات أن الكافيين يحفز من تكاثر الخلايا الكيراتينية، ويَزيد الدورة الدموية في بصيلات الشعر وفروة الرأس.. وإذا كنتِ تعانين من بصيلات الشعر الضعيفة ومن تساقط الشعر؛ فإن القهوة هي العلاج الفعال لمشكلتك؛ حيث يجعل بصيلات الشعر أكثر قوة ويكافح تساقط الشعر، الذي ينتج من عوامل عدة.. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الخصائص المضادة للأكسدة والمغذيات الموجودة في القهوة، على تعزيز لمعان الشعر الطبيعي، وجعله أكثر نعومة وحيوية، والتقليل من تجعد الشعر وإحياء مظهره.. ناهيك عن أن الكافيين الموجود في القهوة، يحافظ على زيوت الشعر الطبيعية، وعلى احتفاظ الشعر برطوبته وتألقه الطبيعي، ومساعدة العناصر الغذائية في الوصول إلى جذور الشعر.. والنتيجة شعر صحي مذهل.

فوائد زيت جوز الهند للشعر

ما يجعل زيت جوز الهند أحد أفضل الزيوت الطبيعية المفيدة للشعر، هو احتواؤه على الكثير من الفيتامينات والأحماض الدهنية ومضادات الميكروبات، وحمض اللوريك، والأحماض الدهنية متوسطة السلسلة، التي يحتاجها الشعر لينمو بشكل أسرع، ويكون صحياً ومُغذًى وأكثر قوة وحيوية ولمعاناً، والتي تحتاجها أيضاً فروة الرأس لتبقى بعيدة عن الفطريات والميكروبات والالتهابات التي تصيبها.. كذلك، تعمل تلك المواد الموجودة في تركيبة زيت جوز الهند، على إصلاح الشعر المتقصف، لاسيما أطراف الشعر التي تبدأ بالتفتت والتكسر والانقسام نتيجة تقصفها، وتمنع أيضاً تقصفها في المستقبل.. كذلك تساعد على إعادة اللمعان والنعومة إلى الشعر بمختلف أنواعه، كما تساهم في التخلص من تراكم الدهون على الشعر، وجعل مظهره أكثر صحة وجمالاً.. بالإضافة إلى ذلك، يحمي زيت جوز الهند الشعر من الأشعة فوق البنفسجية، ويوفر الحماية اللازمة له من الأضرار الناتجة منها؛ كونه يحتوي على تركيز طبيعي من عامل الحماية من الشمس SPF.. كما يعمل على تنعيم وترطيب وتقوية الشعر التالف، وتقوية خصلات الشعر الهشة والضعيفة والجافة والمتكسرة، وحماية الشعر من السموم البيئية والخارجية المشبعة بالرطوبة، التي تَزيد من أضرار المؤثرات الخارجية، كما ويقلل من الأضرار التي تسببها أدوات تصفيف الشعر ذات الحرارة العالية؛ مما يحافظ على صحة الشعر ومظهره الحيوي الجذاب.. أما بالنسبة إلى فوائده لفروة الرأس؛ فيساعد زيت جوز الهند على محاربة ظهور قشرة الرأس؛ كونه يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات والبكتيريا التي تصيب فروة الرأس، والتي تساهم في إصلاح حاجز الجلد.. ومن خلال تعزيز البكتيريا الجيدة في فروة الرأس، يكافح زيت جوز الهند التهاب فروة الرأس ويُمدها بالرطوبة اللازمة.

كيفية تحضير الماسك وتطبيقه

لتحضير ماسك القهوة وزيت جوز الهند.. أنتِ تحتاجين إلى المكونات التالية: ملعقتين كبيرتين من القهوة، نصف كوب من زيت جوز الهند، وملعقتين كبيرتين من العسل.. اخلطي المكونات الثلاثة هذه جيداً إلى أن تحصلي على خليط كريمي.. طبّقي الخليط على فروة رأسك وشعرك من جذوره وحتى أطرافه.. غطّي شعرك بقبعة الاستحمام، واتركيه لمدة نصف ساعة.. بعدها، اغسلي شعرك على الطريقة الاعتيادية واشطفيه بالماء الفاتر.