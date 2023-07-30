تسريحة شعر كعكتين… ناعمة وطريقة تنفيذها في المنزل سهلة

تعد تسريحة شعر الكعكتين (تُعرف بالإنكليزية Space Bun)، إحدى تسريحات الشعر الحيوية والمرحة، التي تناسب الشابات، والتي تمثل خياراً مثالياً لفصل الصيف، كونها مريحة جداً ولا تسبب التعرق والحر. وهي تناسب ذوات الشعر الطويل والمتوسط الطول، وبالإمكان اعتمادها خلال أوقات النهار بشكل خاص.

فإذا كنت من محبات تسريحة الكعكتين، نرصد لك فيما يلي، مجموعة أشكال من تسريحة شعر الكعكتين، وكيفية صنعها في المنزل بخطوات بسيطة.

تسريحة الكعكة المزدوجة المضفرة

بإمكانك الحصول على مظهر طفولي جذاب وإطلالة حيوية، من خلال اعتماد تسريحة الكعكتين العاليتين، مع الغرة المضفرة على شكل ضفيرتين صغيرتين مسحوبتين إلى الخلف، حتى حدود الكعكتين. إنها تسريحة شعر صيفية مريحة وأنيقة ومناسبة لمختلف الأوقات.

تسريحة الكعكتين نصف المرفوعة

أما إذا كنت ترغبين في ترك جزء من شعرك منسدلاً، بإمكانك أن تعتمدي تسريحة طفولية ناعمة وجذابة، مناسبة لأوقات النهار وأوقات المساء إن أردت، وهي تسريحة الكعكتين العاليتين نصف المرفوعة، مع ترك الشعر منسدلاً بشكل عفوي طبيعي. واسحبي الغرة النصفية إلى وراء الأذنين.

تسريحة الكعكتين العاليتين مع الغرة النصفية المالسة

تسريحة الكعكتين العاليتين هي من أسهل تسريحات الشعر الناعمة التي بإمكانك اعتمادها خلال أوقات الصيف الحارة، فهي لا تحتاج أكثر من خمس دقائق لتنفيذها. ولإطلالة حيوية، اعتمدي الفرق النصفي وخصلات الشعر المالسة المنسدلة على جانبي الوجه.

طريقة عمل تسريحة الكعكتين في المنزل بالخطوات

– مشطي شعرك جيداً وتخلصي من التشابك والتكتلات.

– افرقي شعرك، وقسميه إلى قسمين جانبيين متساويين.

– مشطي القسم الأول مجدداً وارفعيه باستخدام المشط ولا تتركي أي خصلات شعر نازلة.

– ثبتي القسم الأول بطريقة جانبية إلى الأعلى وثبتيه بأسلوب ذيل الحصان، باستخدام أستيك صغير.

– افرقي عقدة ذيل الحصان من المنتصف ثم ارفعي خصلة الشعر للأعلى ومرريها من منتصف العقدة للأسفل.

– ابرمي خصلة الشعرالمنسدلة للأعلى وثبتيها ببعض الدبابيس.

– قومي بالخطوات نفسها في القسم الثاني من الشعر.

– ثبتي شعرك برذاذ الشعر.