عصير الشمندر لتبييض البشرة.. نتائجه سريعة ومذهلة لن تتوقعيها

عصير الشمندر له نتائج سريعة ورائعة على البشرة وبالأخص تبييض البشرة؛ نظراً لاحتوائه على مضادات الأكسدة والأحماض الدهنية التي تعمل كمقشّر للبشرة، وتزيل طبقات الجلد الميت؛

مما يجعل البشرة ناصعة البياض وأكثر إشراقاً وتوهجاً.. وفي ما يلي، نرصد لكِ فوائد عصير الشمندر لتبييض البشرة، وطريقة تحضيره، وكيفية الاستفادة من خصائصه الأخرى للبشرة.

فوائد الشمندر للبشرة

الشمندر هو أحد الأطعمة الغنية جداً بمضادات الأكسدة والمغذيات المفيدة، ليس للجسم فقط، وإنما للبشرة أيضاً.. وهو يعَد من أقدم الوسائل الطبيعيّة التي استُخدمت في مجال العنايةِ بالبشرة، وأظهرت نتائج سريعة وفعّالة؛ نظراً لاحتوائه على المعادن والفيتامينات ومضادّات الأكسدة، التي تُمد البشرة بمتطلباتها، وتحسّنُ من صحّتها وتمنحُها الجمال والنضارة، وتعزز من قدرتها على مكافحة الجذور الحرة التي تتعرّض لها، والتي تؤدي إلى تضرر الجلد وتلفه.. كذلك، يعمل الشمندر على توحيد لون البشرة وتبييضه؛ فضلاً عن أنه يخلصها من الإفرازات الدهنية التي تسبب ظهور البثور.

طريقة تحضير عصير الشمندر

قومي بوضع حبة مقطعة من الشمندر إلى شرائح صغيرة في وعاء على النار، مع كمية كافية من الماء.. وحين ينضج البنجر، صفّيه واطحنيه إلى أن يصبح ناعماً، كما بإمكانك هرسه بواسطة الشوكة. واحرصي على إضافة القليل من ماء الشمندر إلى أن تحصلي على خليط كريمي سائل ومتجانس. بعدها، طبّقي عصير الشمندر على بشرة وجهك بعد تنظيفها بالغسول الملائم.. اتركي عصير الشمندر على وجهك لمدة ربع ساعة، من ثَم اشطفيه بالمياه الدافئة.

فوائد أخرى

لا تقتصر فوائد عصير الشمندر على تبييض البشرة وتفتيحها، وإنما يعمل أيضاً على تعزيز توهج البشرة وإعادة الإشراقة إلى البشرة الباهتة والمصفرة، لاسيما أن هناك الكثير من العوامل القاسية التي تؤدي إلى تضرر الجلد وتكدس طبقات الجلد الميت على البشرة.. ناهيك عن أنه يجعل البشرة متوردة بشكل طبيعي.. وللاستفادة من فوائد الشمندر لنضارة البشرة وتوهجها، قشّري شريحة صغيرة من الشمندر واطحنيها بالخلاط الكهربائي، من ثَم أضيفي إليها رشة من الكركم، والقليل من الماء.. وحين تحصلين على خليط متجانس، طبّقيه على بشرة وجهك وعنقك، واتركيه لمدة عشر دقائق أو إلى أن يجف.. بعدها، نظّفي وجهك بالغسول الملائم واشطفيه بالماء البارد.