ماسكات بذور الكتان لبشرة مشدودة تعرفي على طريقة استخدامها

باتت بذور الكتان ضمن الأطعمة الخارقة، لاسيما عند الحديث عن طرق إنقاص الوزن، لكن ربما ما لا تعرفيه هو أن هذه البذور البنية خيار رائع للشعر و البشرة.



بذور الكتان مصدر ممتاز لأحماض أوميغا 3 الدهنية والبروتينات ومضادات الأكسدة ،لذلك أصبحت جزءًا من روتين العناية بالبشرة لأنها طريقة تمنحكِ بشرة خالية من العيوب.

فوائد بذور الكتان للبشرة

هناك العديد من وصفات بذور الكتان للوجه لأنها مليئة بالكثير من المزايا لبشرتك.

1- تمنحكِ بشرة نضرة

بذور الكتان فرصة مليئة بالفوائد وعلى رأسها الترطيب ، تضفي بذور الكتان توهجًا بفضل ما تحتويه من أوميغا 3 التي لا ترطب فحسب بينما تساهم في إضفاء النضارة.

2- علاج لحب الشباب

بذور الكتان أثبتت فعاليتها في علاج حب الشباب الهرموني وحب الشباب الذي يستغرق وقتًا للتخلص منه. نظرًا لأنه من المعروف أن بذور الكتان تضبط الإستروجين في أجسامنا وتنظم إفراز الزيوت الزائدة.

3- تضييق المسام

إذا كنتِ تعاني من المسام الواسعة جربي بذور الكتان لتقليل حجم المسام المفتوحة. هذه البذور البنية تساعد على تقشير طبقة الجلد الميتة كماتزيل بذور الكتان الأوساخ والشوائب من المسام المسدودة ، وتنظم إفراز الزيت الزائد.

4- تحد من علامات الشيخوخة

سواء التجاعيد أو الخطوط الدقيقة يمكن القضاء عليها بمجرد استخدام ماسكات بذور الكتان. تعمل بذور الكتان ، التي تحتوي على مضادات الأكسدة التي تعمل على تعزيز تجدد الخلايا كما تعزز إنتاج الكولاجين. تساعد بذور الكتان على شد البشرة عن طريق تنعيم ملمس البشرة.

5- تقلل من حساسية الجلد

بذور الكتان غنية بخصائص مضادة للالتهابات ، لذلك تطبيقها موضعياً يحمي البشرة من الطفح الجلدي ويقلل من الحساسية.يمكن لبذور الكتان أن تعالج حكة الفخذين والجلد والاحمرار.

ماسكات بذور الكتان للبشرة:

1- ماسك بذور الكتان والعسل

المكونات:

1 ملعقة كبيرة عسل

1 ملعقة كبيرة بذور الكتان

2 ملعقة صغيرة عصير ليمون

الطريقة:

اطحني بذور الكتان المنقوعة طوال الليل لتتحول إلى عجينة وأضفِ إليها العسل وعصير الليمون. امزجيهم جيدًا ثم ضعيه على وجهك. اتركيه يجف لمدة 30 دقيقة قبل غسله. جففي وجهك واتبعيه باستخدام مرطب.

2- بذور الكتان ودقيق الشوفان

المكونات:

1 ملعقة كبيرة مسحوق أو جل بذور الكتان

1 ملعقة كبيرة شوفان بودرة

الطريقة :

امزجي المكونين معًا في وعاء زجاجي. ضعي طبقة سميكة منه على وجهكِ واتركيها لمدة 15 دقيقة. اغسليه بالماء الفاتر ثم يطبق مرطب.

3- بذور الكتان والزبادي لشد البشرة

المكونات:

1 ملعقة كبيرة بذور الكتان المطحونة

1 ملعقة كبيرة زبادي

1 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

5 قطرات من ماء الورد

الطريقة :

في وعاء زجاجي ، اخلطي بذور الكتان واللبن ومسحوق القرفة معًا. أضيفي ماء الورد إليها واخلطيها جيدًا. حضري عجينة ناعمة وطبقيها على وجهكِ. اتركيه لمدة 15 دقيقة قبل غسله بالماء.

4- بذور الكتان وجوز الهند للتقشير

المكونات :

1 ملعقة كبيرة بذور الكتان المطحونة

ربع كوب جوز هند مبشور

1 ملعقة كبيرة زبادي

1 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

الطريقة:

أضفِ بذور الكتان وجوز الهند والزبادي إلى وعاء زجاجي. اخلطي مسحوق القرفة وقلّبي جيدًا لعمل عجينة سميكة بدون تكتلات. ضعي هذا على وجهك واتركيه يجف لمدة 10-15 دقيقة. افركي وجهك بلطف لمدة دقيقتين قبل شطفه.