نجوى كرم تدخل موسوعة غينيس بأطول رداء في العالم (صور)

دخلت الفنانة اللبنانية نجوى كرم موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية” بإطلالة حملت عنوان “أطول رداء في العالم”.

وأصبحت نجوى كرم أول فنانة عربية تحرز لقبا من موسوعة “غينيس”، بعد إطلالتها المميزة في مهرجان “جرش” الأردني 2023.

وظهرت كرم قبل حفلها في المهرجان بيوم واحد بإطلالة “أطول رداء في العالم”، وهي عبارة عن “جامبسوت” أبيض مع حزام ذهبي و”كاب” بطول 55.7 متر.

ونقش على الـ”كاب” رسومات هندسية ولمسات ذهبية لامعة عند الكتفين والياقة، وحملت الإطلالة عنوان “كاريزما”، وسجلتها موسوعة “غينيس” كأطول رداء في العالم.

ونشرت الصفحة الرسمية العربية لموسوعة “غينيس” على “إنستغرام” الخبر، مرفقا بصور ل‍نجوى كرم وهي تتسلم الشهادة، وعلقت هي: “لما منلتقي بيصغر الكون وبيكبر قلبي”.

من جهته، قال ممثل موسوعة “غينيس” في الأردن خلال تقديمه الدرع التكريمي لـ نجوى “بالأصالة عن غينيس، يسعدني اليوم الإعلان عن رقم قياسي عالمي جديد لأطول رداء، وقد تم تحقيقه من قبل نجوى كرم”.

وأضاف: “هي أول فنانة لبنانية مغنية تحصل على رقم قياسي عالمي في مجموعة غينيس للأرقام القياسية”.