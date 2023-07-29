بمساعدة طليقها.. امرأة تطعن زوجها حتى الموت وتلقي عليه مياه النار

أمرت النيابة العامة في بني سويف شمال مصر الوسطى، بحبس زوجة وطليقها 4 أيام على ذمة التحقيقات مع التجديد لهما في الموعد المحدد لاتهامهما بقتل زوجها بآلة حادة بالرقبة، وإلقاء مياه نار على وجه الزوج لإخفاء معالمه.



وأفادت صحيفة “الشروق” بأن مباحث قسم شرطة الفشن ببني سويف، برئاسة الرائد عماد عثمان نجحت في كشف غموض واقعة العثور على جثة شخص لقي مصرعه متأثرا بإصابته بالطعن بآلة حادة في الرقبة، خلال اليومين الماضيين، والقبض على الجناة مرتكبي الجريمة.

وبحسب الصحيفة المصرية، تبين من التحريات الأولية، أن الزوجة تدعى إيمان وطليقها محمد، هما وراء ارتكاب الواقعة، حيث ألقت قوات الأمن ب‍مركز الفشن، القبض على زوجة المجني عليه وطليقها، لقيامها بالتخلص من الزوج ويدعى معوض، 40 سنة، مقيم بقرية بني صالح.

وبيّنت التحقيقات أن الزوجة وطليقها قاما بإحضار آلة حادة، وطعنا في رقبة الزوج، ثم ألقيا مياه نار على وجهه، ما أدى إلى وفاته، وتم محاولة الفرار قبل القبض عليهما، وتم احتجازهما بمركز شرطة الفشن، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وكان مستشفى الفشن المركزي، استقبل جثة شخص أربعيني بسبب تعرضه للضرب من آخرين بألة حادة في الرقبة، فوضعت جثته داخل المشرحة، وتم استدعاء الطبيب الشرعي لإجراء الكشف الطبي عليه، والوقوف على ملابسات الواقعة.