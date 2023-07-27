فوائد مدهشة للكيوي للبشرة خلال الصيف تعرفي لماذا!

الكيوي فاكهة رائعة يمكن تناولها، خاصة خلال أشهر الصيف الحارة. يحتوي الكيوي على نسبة عالية من فيتامين C و A و E، وهو جزء من عائلة التوت، ومن المفترض أن يكون له فوائد صحية هائلة – ولهذا السبب فهو جزء من العديد من العصائر والوجبات الغذائية. لكن، هل تعلمين أنه رائع أيضاً لبشرتك؟ بخلاف الفيتامينات، الكيوي غني أيضاً بأحماض أوميغا 3 الدهنية. فيما يلي الفوائد العديدة لفاكهة الكيوي للبشرة – إليك لماذا وكيف تحتاجين إلى تضمين هذه الفاكهة الفائقة في نظامك الغذائي، بالإضافة إلى روتينك.

فوائده للبشرة

الفواكه مليئة بالعناصر الغذائية التي تحافظ على البشرة ولطيفة على البشرة. تعمل هذه العناصر الغذائية على تعزيز صحة البشرة وتعزيزها – اكملي الموضوع للتعرف على فوائد فاكهة الكيوي للبشرة.

يعكس أضرار أشعة الشمس

أول فائدة لفاكهة الكيوي للبشرة هي أنها تساعد على عكس أي نوع من الأضرار التي تسببها الشمس. غالباً ما تخترق الأشعة فوق البنفسجية الضارة الجلد وتعطل وظيفته، خاصةً عند عدم وضع كريم الوقاية من الشمس. الكيوي مليء بالفيتامينات التي تعمل كمضادات للأكسدة وتصلح أي نوع من الضرر الناجم عن التعرض المفرط للشمس. كما أنه يحمي بشرتك من الجذور الحرة.

يعمل كمرطب مغذي

غالباً ما يؤدي جفاف الجلد إلى بهتانه. يساعد فيتامين E ومضادات الأكسدة الموجودة في الكيوي على ترطيب وجهك بشكل طبيعي. تساعد أحماض أوميغا 3 الدهنية في جعل البشرة ناعمة ونضرة وتحافظ على مظهرها ممتلئاً. هذه واحدة من أكبر فوائد فاكهة الكيوي للوجه.

يعالج الزيت الزائد

يحتوي الكيوي على العناصر الغذائية التي تساعد على موازنة إنتاج الغدد الدهنية! يساعد في التحكم في كمية الزيت التي تنتجها بشرتك، وبالتالي الحفاظ على هذا اللمعان غير الضروري. لذلك إذا كانت بشرتك دهنية للغاية، يمكنك جني فوائد الكيوي في روتين العناية بالبشرة.

يكافح حب الشباب

حب الشباب مصدر قلق كبير يعاني منه الكثير من الناس من مختلف الأعمار. واحدة من الفوائد الرئيسية لفاكهة الكيوي للبشرة هي أنها تساعد في علاج الشوائب وحب الشباب – بفضل خصائص الكيوي المضادة للبكتيريا والميكروبات. نظراً لأن لديهم أيضاً القدرة على التحكم في إنتاج الزيت، فإن الكيوي يمنع حدوث الاختراقات المستقبلية أيضاً.

يساعد في الشيخوخة المبكرة

الكيوي يحفز مستويات الكولاجين والإيلاستين. بفضل المحتوى الثقيل من فيتامين C و E ، فهو يميل إلى محاربة علامات الشيخوخة المبكرة ويمنع أيضاً حدوث تلف لإنتاج الكولاجين الطبيعي. لذا، وداعاً للخطوط الدقيقة والتجاعيد مع هذه الفاكهة الفائقة. هذه واحدة من أفضل فوائد الكيوي للوجه.

يضيء البشرة

الكيوي غني بحمض الستريك – وهو ضروري لتجديد خلايا الجلد! كلما كانت بشرتك قادرة على التعافي وإنتاج خلايا جديدة بشكل أسرع، كلما كانت بشرتك أكثر إشراقاً. يعمل أيضاً كمقشر طبيعي يزيل طبقات خلايا الجلد الميتة، فقط ليكشف عن لون بشرة أكثر وضوحاً وتوحيداً.

معالجة فرط التصبغ

عندما يتعلق الأمر بفوائد فاكهة الكيوي للبشرة، فإن إحدى المزايا هي أنها تتلاشى فرط التصبغ. نظراً لخصائصه المقشرة، يساعد الكيوي في التخلص من أي نوع من البقع الداكنة والعيوب وفرط التصبغ. يضيء أي علامات متبقية ويسوي لون البشرة على الفور.

يعالج الهالات السوداء

يساعد الكيوي في تعزيز الدورة الدموية الصحية. تساعد جميع العناصر الغذائية التي تحتوي عليها هذه الفاكهة في التعامل مع مشاكل مثل الهالات السوداء، والتي غالباً ما تنتج عن ضعف الدورة الدموية. اعتني بأكياس العين هذه مع كل فوائد فاكهة الكيوي للبشرة.