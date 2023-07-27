أضيفي هذه الفواكه إلى نظامك الغذائي لفقدان الوزن بشكل صحي

هناك العديد من الحميات الغذائية المفيدة لخسارة الوزن إلى جانب ممارسة بعض التمارين الرياضية للحصول على جسم رشيق وجذاب، ولتحقيق هذا الأمر، هناك بعض الأطعمة والفواكه الغنية بمضادات الأكسدة والتي تساهم في إنقاص الوزن وتحمي من السمنة ومن بينها:

– التفاح: يعدّ التفاح الأحمر او الأخضر مصدراً غنياً بمضادات الأكسدة التي تساعد على التخفيف من الالتهاب، وهو أيضاً غني بالألياف مما يمنح الشعور بالشبع لفترة طويلة وفقدان الوزن مع الوقت.

– الفراولة: يمكن تناول الفراولة كفاكهة طازجة أو كمشروب منعش، وهي من الفواكه الغنية بالفيتامين C ومضادات الأكسدة ومنخفضة السعرات الحرارية، وتساعد على إنقاص الوزن.

– الكرز: تشكّل فاكهة الكرز الحلوة واللاذعة في الوقت نفسه مصدراً جيداً لمضادات الأكسدة، وهي تساعد على مكافحة الالتهاب وليس فيها سعرات حرارية عالية، مما يساعد على فقدان الوزن بشكل سليم.

– التوت البري: من الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة، وهو منخفض السعرات الحرارية، وغني بالألياف والعناصر الغذائية الأخرى المفيدة. واللافت أن التوت البرّي المجمّد يحتوي على كمية أكبر من مضادات الأكسدة المتوافرة في التوت الطازج.