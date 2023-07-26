تمرين يحسن صحة المرأة العقلية والنفسية

يعد تمرين اليقظة الذهنية من التمارين الهامة للتمتع بصحة عقلية ونفسية جيدة، كما أنه يقلل من التوتر، ومن ثم فإنه يقي من مخاطر كبيرة مثل اضطرابات القلق والاكتئاب، وفق ما أفادت مجلة “هيلبراكسيسنت” الألمانية.



وأشار خبراء المجلة الألمانية إلى أنه غالبا ما يجمع تمرين اليقظة الذهنية ما بين التأمل وتقنية إدراك الجسد وعلم النفس الحديث، بهدف المساعدة في تقليل التوتر وتحسين الحالة المزاجية وزيادة “المرونة” العقلية والعاطفية.

ونصح الخبراء الألمان بدمج تمرين اليقظة الذهنية في الحياة اليومية، مثلا من خلال الجلوس في مكان هادئ وبشكل قائم مع النظر للأمام بعينين مفتوحتين ومحاولة إدراك التنفس بوعي.

ويتم إجراء التمرين من خلال احتساب الشهيق والزفير أو مصاحبة الأنفاس عقليا دخولا وخروجا مع السماح للأفكار الأخرى بالمرور وعدم الانتباه لها.

ومن الأشكال الأخرى لتمارين اليقظة الذهنية التأمل أثناء المشي؛ حيث يتم المشي ببطء شديد ووعي دون تشتيت الانتباه من خلال المكالمات الهاتفية مع دراية بحركة المشي.