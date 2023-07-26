7 طرق لحماية البشرة من أشعة الشمس في فصل الصيف

مع فصل الصيف، من المحتمل أن تمضي المزيد من الوقت في الهواء الطلق وتحصلين على المزيد من سمرة الوجه.

ومع ذلك، من المهم أن تتذكري أن التعرض المفرط للشمس يمكن أن يضر بشرتك ويسرع عملية شيخوخة الجلد.

الحماية من أشعة الشمس ضرورية للحفاظ على صحة بشرتك، لذا اكتشفي كل النصائح حول كيفية حماية بشرتك من حروق الشمس؟

1- ضعي الكريم الواقي من الشمس يومياً

استخدمي واقياً من الشمس واسع الطيف بعامل حماية 50 أو أعلى لحماية بشرتك من الأشعة فوق البنفسجية الضارة والأشعة فوق البنفسجية. كرري وضع الكريم الواقي من الشمس كل ساعتين، أو أكثر إذا كنت تسبحين أو تتعرقين.

2- ارتدي الملابس الواقية

إذا كنت تنوي الخروج لضوء الشمس المباشر، فإن استخدام عامل الحماية من الشمس لا يكفي دائماً. ارتدي الملابس الواقية التي تحمي وجهك من أشعة الشمس وتقلل من خطر الإصابة بحروق الشمس أو أضرارها، مثل قبعة واسعة الحواف ونظارات شمسية وقميص بأكمام طويلة.

3- ابحثي عن الظل

يمكنك اتباع جميع القواعد الخاصة بكيفية حماية بشرتك ومنع حروق الشمس، لكننا نوصيك بمنح بشرتك حماية إضافية من خلال البحث عن الظل، خاصة في ساعات الذروة.

4- رطبي بشرتك

تساعد منتجات ترطيب الوجه في الحفاظ على بشرتك رطبة ومنتعشة، خاصة عندما تكونين في الخارج في الشمس. ابحثي عن مستحضرات العناية بالبشرة التي تحتوي على مكونات مرطبة، مثل حمض الهيالورونيك أو فيتامين إي أو الصبار أو الغلسرين.

5- رطبي بشرة جسمك

من المهم إنشاء روتين للعناية بالبشرة، لكن البقاء رطباً من الداخل أمر بالغ الأهمية، خاصة في فصل الصيف. عندما تكون بشرتك رطبة بشكل جيد، فمن غير المرجح أن تجف أو تتضرر من الشمس.

6- تناولي مضادات الأكسدة

من بين النصائح والحيل الصيفية الأخرى للتخلص من السموم لتحسين بشرتك، فإن تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة سيساعد على حماية بشرتك من أضرار أشعة الشمس. مثل الفاكهة والخضروات والشوكولاتة الداكنة والمكسرات.

7- استخدمي كريمات ما بعد التعرض بالشمس

قومي بترقية نظام العناية بالبشرة في الصيف باستخدام منتجات ما بعد الشمس مثل جل الصبار أو المرطبات، التي تساعد على تهدئة وترطيب بشرتك بعد التعرض لأشعة الشمس التي من شأنها تقليل ظهور حروق الشمس ومنع تقشر الجلد.