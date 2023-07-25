كيفية تثبيت أحمر الشفاه في الصيف لمظهر أنيق يدوم طويلاً

الحفاظ على مكياج ثابت لوقت طويل مهمة صعبة خلال الصيف لكنها ليست مستحيلة، وخصوصاً في ما يتعلق بأحمر الشفاه. فتثبيت أحمر الشفاه في الصيف خطوة ضرورية للحفاظ على مظهر متاألق سواء في الأيام العادية أو المناسبات والحفلات. انطلاقاً من ذلك، نرصد لك كيفية تثبيت أحمر الشفاه في الصيف بخطوات سهلة وإنما فعالة جداً، فلا تهمليها.

تحضير الشفاه

تحضير شفتيك جيداً قبل البدء بتطبيق أحمر الشفاه، خطوة مهمة جداً تساعد في تثبيت أحمر الشفاه. ابدأي أولاً بتقشير خفيف للشفاه متبعةً الخطوات التالية: دلكي شفتيك باستخدام مقشر خفيف للشفاه، من ثم قومي بإزالته بفوطة قطنية مبللة، وذلك للتخلص من كافة خلايا الجلد الميت. بعدها، اختاري مرطباً للشفاه غير لزج، أو استخدمي ماسك مرطب للشفاه يمدها بالمرطبات والمغذيات اللازمة، فتطبيق أحمر شفاه على شفاه ناعمة وذات ملمس حريري يوفر لك مظهراً متألقاً وجذاباً يدوم ساعات طويلة.

تحديد الشفاه

إن تحديد الشفاه بقلم تحديد الشفاه خطوة مهمة جداً تساهم في تثبيت أحمر الشفاه في الصيف لساعات طويلة، كما له تأثير رائع على شكل الشفاه وحجمها وامتلائها. لذلك، قبل وضع أحمر الشفاه الذي ترغبين فيه، حددي الحدود الخارجية لشفتيك بقلم كونتور بلون أحمر الشفاه، من ثم املئيها من الداخل لإنشاء قاعدة مثالية تساعد في إطالة أمد أحمر الشفاه وتثبيته. كما بإمكانك اتباع حيلة رائعة تساعد في تثبيت أحمر الشفاه لوقت طويل، من خلال وضع القليل من الكونسيلر على الشفاه، ودمجه من ثم بمحدد الشفاه، ما يخلق حاجزاً خارجياً يمنع سيلان أحمر الشفاه أو تلطخه.

أحمر شفاه بتركيبة تدوم طويلاً

في الصيف، احرصي على اختيار أنواع أحمر شفاه عالية الجودة، بتركيبة غنية ومكثفة تدوم لساعات طويلة. طبقيه فوق محدد الشفاه، من خلال تمريره مرات عدة على الشفتين. كذلك، تجنبي تركيبات أحمر الشفاه السائلة، واستبديلها بأحمر شفاه المات.

بودرة التثبيت

بودرة التثبيت هي خطوة أساسية لإطالة أمد أحمر الشفاه خلال فصل الصيف، إذ تكافح التعرق والرطوبة ويجعل أحمر الشفاه أكثر قوة وثباتاً. كما تساعد في امتصاص الزيوت التي تنتج جراء الرطوبة المرتفعة. ضعي كمية صغيرة من البودرة الشفافة على فرشاة ناعمة، واضغطي عليها برفق فوق الشفاه، ما يضمن لك كمية قليلة جداً تجعل أحمر الشفاه ثابتاً لوقت طويل.