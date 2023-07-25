تعرفي على طريقة عمل كبة الرز العراقية
الكبة الرز العراقية .. تعرفي على طريقة عملها، جربيها وقدميها كطبق رئيسي وتمتعي بالطعم المذهل والشهي، جربيها بخطوات بسيطة وسهلة.
– مقادير الحشوة:
– البصل: 1 حبة (مفروم)
– لحم مفروم: ربع كيلو
– الزيت النباتي: ملعقة كبيرة
– ملح: ملعقة صغيرة
– بهارات مشكلة: ملعقة صغيرة
– الكمون: ملعقة صغيرة
– الأرز: كوب (أصفر مسلوق)
– البطاطس: 1 حبة (مسلوقة)
– 3 ملاعق بقدونس مفروم
– ملح حسب الرغبة
طريقة التحضير
– في وعاء، ضعي الأرز والبطاطس، واخلطي جيداً حتى تحصلي على عجينة متماسكة.
– ضعي البصل، واللحم المفروم، والزيت النباتي، والملح، والبهارات، والكمون، في مقلاة غير لاصقة وقلبي جيداً حتى يجف ماء اللحم.
– شكلي العجين على شكل كرات متساوية، واحشيها بحشوة اللحم.
– تُقلى بالزيت حار