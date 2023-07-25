تعرفي على طريقة عمل كبة الرز العراقية

الكبة الرز العراقية .. تعرفي على طريقة عملها، جربيها وقدميها كطبق رئيسي وتمتعي بالطعم المذهل والشهي، جربيها بخطوات بسيطة وسهلة.

– مقادير الحشوة:

– البصل: 1 حبة (مفروم)

– لحم مفروم: ربع كيلو

– الزيت النباتي: ملعقة كبيرة

– ملح: ملعقة صغيرة

– بهارات مشكلة: ملعقة صغيرة

– الكمون: ملعقة صغيرة

– الأرز: كوب (أصفر مسلوق)

– البطاطس: 1 حبة (مسلوقة)

– 3 ملاعق بقدونس مفروم

– ملح حسب الرغبة

طريقة التحضير

– في وعاء، ضعي الأرز والبطاطس، واخلطي جيداً حتى تحصلي على عجينة متماسكة.

– ضعي البصل، واللحم المفروم، والزيت النباتي، والملح، والبهارات، والكمون، في مقلاة غير لاصقة وقلبي جيداً حتى يجف ماء اللحم.

– شكلي العجين على شكل كرات متساوية، واحشيها بحشوة اللحم.

– تُقلى بالزيت حار