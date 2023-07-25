أوبرا توثق زيارتها الأولى للمغرب وترقص على أنغام “الدقة المراكشية”

حرصت الإعلامية الأمريكية الشهيرة، أوبرا وينفري، على تقاسم لحظات من زيارتها إلى مدينة مراكش المغربية، حيث عاشت أجواء البلاد التقليدية.

ونشرت أوبرا، على منصاتها في مواقع التواصل، مقطع فيديو، يظهرها وهي تجوب سوق السمارين القديم، ثم وهي تتناول طعاما مغربيا تحت خيمة.

ورقصت الإعلامية التي حاورت كبار الساسة في الولايات المتحدة، على إيقاعات الموسيقى الشعبية، في لحظة عفوية تقاسمها مغاربة كثيرون على منصات التواصل.

وبدت الزائرة الشهيرة وهي تطالع سجادا مغربيا تقليديا جرى عرضه أمامه، فيما أبدت ذهولها بوجود باعة الزيتون في كل مكان من المدينة.

وكتبت أوبرا أن الوقت الذي قضته في المغرب “ملأ روحها”، وأسعدها، رغم أنها زيارتها لم تتجاوز يومين، وختمت قائلة “شكرا للمغرب”.