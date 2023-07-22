يوليو 23, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

وفاة ابنة تشارلي شابلن

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فى :شؤون المرأة
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وفاة ابنة تشارلي شابلن 

توفيت جوزفين شابلن، ابنة الممثل الكوميدي الأسطوري تشارلي شابلن عن عمر ناهز 74 عاما.

ورحلت جوزفين في باريس يوم 13 يوليو الجاري، طبقا لما ذكرته صحف أمريكية معنية بصناعة السينما أمس الجمعة، نقلا عن أسرتها.

وفي وقت سابق، أعلن أقرباؤها عن وفاتها في إشعار جنازة في صحيفة “لو فيغارو” الفرنسية.

ولدت جوزفين شابلن في سانتا مونيكا بولاية “كاليفورنيا” في عام 1949. وكانت واحدة من 11 من أبناء تشارلي شابلن، من زواج رابع له من الممثلة أونا شابلن، ابنة الكاتب المسرحي الأمريكي يوجين أونيل.

واشتهرت جوزفين بدور ماي، في فيلم للمخرج بيير باولو بازوليني، المقتبس من ثماني قصص من “حكايات كانتربري” للشاعر الإنجليزي، جيفري تشوسر.

المصدر: د ب أ

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