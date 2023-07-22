“كان يأكل أكلي”.. بريطانية عمرها 83 سنة تترك زوجها المصري الشاب

بعد أن أصابها بالملل وتستبدله بقطة

فاجئت المسنة البريطانية إيريس جونز التي تبلغ من العمر 83 عام، وسائل الإعلام بعد إعلانها إنفصالها عن زوجها المصري محمد إبراهيم، بعد زواج إستمر قرابة العامين ونصف.

وتصدرت جونز عناوين الصحف الإنجليزية، عقب إعلان خبر إنفصالها عن إبراهيم، ابن محافظة القاهرة، والذي يبلغ من العمر 37 عاما.

وصرحت إيريس لوسائل إعلام محلية أن ما دفعها للانفصال عن محمد هو تعبها وشعورها بالإرهاق من كم المشاكل التي ظهرت بينهما وعدم توافقهما معلقة، “لا يمكنني فعل ذلك، أنا لست مراهقة وواقعة بالغرام كالسابق”.

وأكدت إيريس أنها لا تفتقد زوجها مطلقا، لكن ما أزعجها يوم رحيله، كان تناوله لـ”طبق الروبيان”، الذي كانت تخطط لتناوله على العشاء في تلك الليلة.

وقالت إيريس إنها توجهت لشراء “قط” ليؤنس وحدتها بعد الانفصال عن زوجها، مؤكدة، إنها “حصلت عليه بعد أيام قليلة من خروج محمد، فهو الرفيق المثالي، لا يشتكي مطلقا، وهادئ جدا ومن الجميل النظر إليه، أنا أعشقه.”

يذكر أن علاقة إيريس ومحمد شغلت وسائل الإعلام الأجنبية والعربية، وظهرا معا بحالة توافق وانسجام في العديد من المقابلات.

وكان الثنائي أكد مرارا أن فارق العمر ليس عائقا في علاقتهما العاطفية، ومن جانبه كان محمد يحرص على إبعاد التهمات عن نفسه، خاصة تلك التي قال فيها رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن ارتباطه بإيريس جاء بهدف كسب المال والجنسية البريطانية.