يوليو 19, 2023

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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

بعدما وصفها بـ “البلاستيك المزيف” هكذا ردّت نسرين طافش على طليقها

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فى :شؤون المرأة
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هكذا ردّت نسرين طافش على طليقها بعدما وصفها بـ “البلاستيك”

علقت الفنانة نسرين طافش بعد ساعات قليلة من وصف طليقها أشرف شرقاوي لها بأنها “بلاستيك مزيف”، عقب دخوله في علاقة عاطفية جديدة.

ونشرت طافش عبر خاصية “الستوري” على “إنستغرام” فيديو يجمعها بشقيقتها من داخل السيارة، وشاركت معها أغنية “شكرًا” لعمرو دياب، تعبيرًا عن امتنانها وحبها لها.
وأكدت الفنانة في تعليقها أن العائلة أكبر نعمة يمتلكها الفرد، في إشارة إلى أن شقيقاتها يقف إلى جانبها، قائلة: “ما في مثل حنية الأخوات.. الأهل ظهر، وسند، ونعمة عظيمة”.

 

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