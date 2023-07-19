زيوت طبيعية ضرورية لترطيب البشرة في الصيف

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الصيف، من الضروري أن تحرص كل امرأة على العناية ببشرتها ومدّها بالترطيب الطبيعي الكافي لحمايتها من الجفاف والبهتان، ومساعدتها على البقاء نضرة ونقية من خلال المحافظة على نظافتها وترطيبها جيداً، ولتحقيق هذا الأمر لا بدّ من تطبيق الكريمات المرطّبة وبعض الزيوت الطبيعية التي تجعل البشرة رطبة وتحافظ على نضارتها.

– زيت جوز الهند: هو زيت طبيعي مفيد للبشرة ويمتلك قدرة عالية على الترطيب ويساعد في الحفاظ على نعومة الجلد، ويعمل على ترطيب البشرة الجافة لاحتوائه على خصائص مضادة للالتهابات، بالإضافة إلى مادة حمض اللوريك الموجودة فيه والتي تمنحه خصائص مضادة للميكروبات فتقتل أي بكتيريا على الجلد وتقلّل من الالتهابات الجلدية.

– زيت الزيتون: يتغلغل زيت الزيتون في أعماق البشرة ويوفر طبقة ترطيب طويلة الأمد تحافظ على نعومة البشرة خلال الطقس الحار، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الأحماض الدهنية، وخصائص مضادة للأكسدة تمنع ظهور علامات الشيخوخة.