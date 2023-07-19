4 علاجات منزلية تساعد في التخفيف من الهالات السود

يعاني الكثير من الأشخاص مشكلة الهالات السود التي تحدث لأسباب عدة مثل فقر الدم، الجهد النفسي والعقلي، عدم الحصول على النوم الكافي، أو اتباع نظام غذائي غير صحي، ولكن هناك بعض العلاجات التي يمكن أن تساعد في ايجاد حلّ جزئي للتخفيف من هذه الهالات وتحسين صحة الجلد.

يعدّ الخيار من الخضروات الغنية بالمياه، لذلك فهو مفيد للبشرة، يكفي أن تضعي شرائح الخيار المبرّدة على عينيك المغلقتين والاسترخاء لمدة 15 دقيقة، فالخيار له تأثير تبريد ويحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد في التخفيف من الهالات السود والانتفاخ.

ويمكنك أيضاً الاستعانة بزيت اللوز، كحلّ لمشكلة الهالات السود. ضعي بضع قطرات من زيت اللوز تحت عينيك قبل الذهاب إلى الفراش ودلّكي المكان بنقرات ناعمة على الجلد، كرّري هذه الطريقة كل يوم لأن زيت اللوز غني بالفيتامين هـ ويساعد على تغذية البشرة الرقيقة تحت العينين ويخفّف من الهالات السود مع الوقت.

يساعد ماء الورد أيضاً في حل مشكلة الهالات السود، بفعل الترطيب الذي يؤمّنه للجلد. بلّلي فوطة قطنية بماء الورد المثلّج وضعيها على عينيك المغلقتين لمدة 15 دقيقة، وكرّري العملية مرتين كل يوم. فماء الورد له خصائص مهدّئة ويمكن أن يساعد في تقليل الانتفاخ والتخفيف من الهالات السود.

قد يعتقد البعض أن وضع الكركم على الوجه مسألة غريبة بسبب اللون الأصفر الذي يتركه، ولكن امزجي ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم مع بضع قطرات من عصير الأناناس لتشكيل عجينة متماسكة، ثم ضعي العجينة فوق الهالات السود واتركيها لمدة 15 دقيقة قبل غسلها جيداً بالماء، فالكركم يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تقلّل التورم وتعمل على تفتيح الأماكن الداكنة.