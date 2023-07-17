فوائد حمض الفوليك للشعر… استفيدي منها لتعزيز نموه ولمعانه

عندما يتعلق الأمر بالعناية بالشعر، فهناك الكثير من المكونات والعلاجات والأساليب التي تساعد في الحفاظ على صحته ولمعانه. في حين أن معظمها يحقق نتائج ملحوظة، إلا أن هناك بالتأكيد بعض الفيتامينات التي يمكن أن تساعد تماماً في حماية شعرك والعناية به، وحمض الفوليك هو أحدها.

في الآتي، للمزيد عن فوائد حمض الفوليك للشعر، وطرق استخدامه؟ تابعي مع “سيدتي نت” السطور الآتية:

ما هو حمض الفوليك وأهميته للعناية بالشعر؟

حمض الفوليك أو فيتامين “ب 9″، هو مشتق اصطناعي من فيتامين “ب”. غالباً ما يستخدم في عدد من المكملات الغذائية والأطعمة، لأنه مفيد للغاية لجسم الإنسان. يتوفر بشكل عام في الكثير من الأطعمة النباتية والحيوانية. نظراً لأن جسم الإنسان لا يمكن أن ينتج حمض الفوليك بشكل طبيعي، فإن حمض الفوليك هو المكمل الاصطناعي الذي يوفر العناصر الغذائية الأساسية لحمض الفوليك للجسم، بما في ذلك الشعر.

فوائد بالجملة لحمض الفوليك للشعر

حمض الفوليك عنصر غذائي مهم للغاية، خاصة لشعرك. تتمثّل الوظيفة الرئيسية لحمض الفوليك في زيادة إنتاج خلايا الدم الحمراء في جسمك. نظراً لأن خلايا الدم الحمراء تساعد في حمل الفيتامينات والعناصر الغذائية والأكسجين الأساسية إلى أجزاء مختلفة من الجسم، بما في ذلك فروة رأسك، فإن حمض الفوليك مفيد للغاية عندما يتعلق الأمر بحل عدد كبير من مشاكل الشعر. الفوائد الأكثر شيوعاً هي:

1. يعزز نمو الشعر

من فوائد حمض الفوليك للشعر، تعزيز نمو الشعر وزيادة حجمه، نظراً لكونه يساعد في زيادة خلايا الدم الحمراء في الجسم، فإنه يمكن أن يسرع عملية انقسام الخلايا، مما يعزز نمو الشعر الصحي واللامع. بالإضافة إلى ذلك، يساعد حمض الفوليك أيضاً في تقرن الشعر، مما يعني ببساطة أنه يساعد بصيلاتك على إنتاج كميات أكبر من الكيراتين، لتقوية بصيلات الشعر.

2. يمنع الشيب المبكر

من فوائد حمض الفوليك للشعر، قدرته على الحفاظ على خلايا الدم الحمراء في جسمك طبيعية وفي حالة مستقرة. بمجرد وجود نقص في حمض الفوليك في جسمك، يمكن أن يكون هناك فرط في إنتاج خلايا الدم الحمراء، مما قد يؤدي إلى فقدان صبغة الشعر، وبالتالي الشيب المبكر.

3. يعزز اللمعان

عندما يحتوي جسمك على ما يكفي من حمض الفوليك، فإنه يقوم بعمل أفضل في توزيع جميع الفيتامينات والعناصر الغذائية والأكسجين الأساسية إلى الجسم، بما في ذلك شعرك. عندما يحصل الأخير على ما يكفي من العناصر، فإنه يبدأ تلقائياً في الظهور بمظهر أكثر صحة ولمعاناً.

4. منع تساقط الشعر وزيادة كثافته

ساعد حمض الفوليك في انقسام الخلايا، وهو أمر مهم للغاية في منع تساقط الشعر وتحسين صحة شعرك. بالإضافة إلى ذلك، يساعد هذا الانقسام الخلوي، إلى جانب التوزيع الأفضل للمغذيات والأكسجين على فروة رأسك في نمو شعرك بشكل أكثر سمكاً وصحة. قد ترغبين في الاطلاع على أسباب تساقط الشعر والعلاجات المتاحة؟

كيفية استخدام حمض الفوليك لنمو الشعر؟

نظراً لأن حمض الفوليك عنصر غذائي مهم للحصول على شعر طويل وصحي ولامع، فهناك العديد من المصادر التي يمكنك من خلالها تلبية الكميات المطلوبة. من المصادر النباتية والحيوانية التي تحدث بشكل طبيعي إلى المكملات الغذائية، يمكنك تلبية احتياجاتك اليومية من حمض الفوليك من خلال أي من الطرق الثلاث التالية:

1. المكملات الغذائية:

أي مكمل يحتوي على مركب فيتامين “ب” سيحتوي على الكمية المطلوبة من حمض الفوليك ويمكن تناوله بعد استشارة الطبيب المختص.

2. الحفاظ على مستويات التوتر

الإجهاد هو أحد الأسباب الأكثر شيوعاً لضعف الشعر وتلفه وتساقطه. ينتج الإجهاد الكورتيزول، والذي يمكن أن يمنع جسمك من توصيل العناصر الغذائية الأساسية، بما في ذلك حمض الفوليك، إلى فروة رأسك، مما قد يؤدي بعد ذلك إلى تساقط الشعر وترققه والشيب المبكر. كما السهر لساعات طويلة قد يؤثر سلباً على صحة الشعر ويؤدي إلى مشاكل عدة. لذا، للنوم فوائد جمّة للشعر، قد يهمك معرفتها؟

3. النظام الغذائي

يوجد حمض الفوليك أيضاًَ في الكثير من مصادر الطعام، وخاصة الخضار ذات الأوراق الخضراء الداكنة مثل البروكلي والسبانخ والفاصوليا والبازلاء الخضراء والكزبرة وما إلى ذلك.