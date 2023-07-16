إليكِ أسرار الابتسامة الساحرة هذا الصيف

هل تلجئين إلى إخفاء ابتسامتكِ لأنّك قلقة بشأن الانطباع الذي تتركينه عن نفسكِ لدى الآخرين. فأنتِ بالتأكيد لستِ وحدك، وعادةً ما تلجأ النساء إلى مثل هذه التصرفات أكثر من الرجال.

وفي عام 2023، لم يعد هناك سبب لجعل ابتسامتكِ تدمّر حياتك الاجتماعية. سواء كنتِ تمتلكين أسناناً متعرجة أو تشعرين بالقلق بشأن رائحة الفم الكريهة أو ببساطة لا تشعرين بالرضا عن ابتسامتكِ، بات الآن بإمكانكِ عيش حياة مفعمة بالسعادة بشروطكِ الخاصة.

بالفعل، أظهرت الأبحاث أنّ ثمة علاقة وثيقة بين “الإعجاب بالنفس” و”الكفاءة الذاتية”، لذلك قد يساهم تنظيف الأسنان بالخيط والفرشاة فضلاً عن زيارة عيادة طبيب الأسنان بشكلٍ متكرر في تعزيز ثقتكِ بنفسكِ. إن صحة الفم مهمة جداً بالنسبة الى النساء، وذلك لأنّ الهورمونات يمكن أنّ تؤثر في صحة فمك، وبالتالي في ابتسامتك الجميلة!

تقدّم طبيبة الأسنان فيكتوريا فيتسمان، المتخصّصة في تجميل الأسنان وتمتلك عيادات لعلاج وتجميل الأسنان في مانهاتن، نيويورك، وبيفرلي هيلز، كاليفورنيا بعض النصائح لمساعدتكِ على جعل ابتسامتك رائعة واستثنائية!

تبييض الأسنان في المنزل

إذا كنتِ تشعرين بالقلق بشأن لون أسنانكِ وتفضلين اللجوء إلى الحلول الطبيعية، يمكنكِ تنظيف أسنانكِ بالفرشاة باستخدام صودا الخبز، حيث يحتوي العديد من معاجين الأسنان المتاحة تجارياً على هذا المُكوّن الفعّال. يتمتع صودا الخبز بخصائص تبييض طبيعية فضلاً عن كونه مادة كاشطة خفيفة يمكن أنّ تساعد في إزالة البقع السطحية على الأسنان. وبالإضافة إلى ذلك، يخلق صودا الخبز بيئة قلوية في فمك، مما يمنع البكتيريا من النمو. وهذا ليس علاجاً يبيّض أسنانك بين عشية وضحاها، لكنكِ ستلاحظين اختلافاً في مظهر أسنانكِ مع مرور الوقت.

رائحة نَفَس منعشة وصحية

إذا كنتِ تشعرين بالقلق بشأن رائحة النفَس الكريهة، فأنتِ بحاجة إلى التفكير في تجنب تناول بعض الأطعمة والمشروبات. للأسف، يعتبر كلّ من الثوم والبصل والقهوة سبباً في رائحة الفم الكريهة. وإلى جانب تنظيف الأسنان، من المهم أيضاً تنظيف لسانكِ. ستساعد مكشطة اللسان في إزالة البكتيريا من سطح لسانكِ، ويمكنكِ أيضاً استخدام ملعقة نظيفة بدلاً من المكشطة لهذا الغرض. كما سيساهم غسول الفم المؤكسج في قتل البكتيريا التي تُسبّب رائحة الفم الكريهة بسرعة، حتى في الأماكن التي يصعب الوصول إليها. حافظي على فمكِ رطباً إذ يؤدي جفاف الفم إلى انخفاض إنتاج اللعاب بينما أنتِ بحاجة إلى اللعاب للحصول على رائحة فم منعشة وصحية. يساعد الترطيب أيضاً على إزالة بقايا الطعام من فمكِ، ذلك أنّ بقاءها سيساهم في رائحة الفم الكريهة. علاوةً على ذلك، احرصي على تناول الأطعمة الصحية حيث تساعد الفواكه والخضروات الطازجة المقرمشة بما في ذلك التفاح والكرفس والجزر على إزالة الطعام العالق بين أسنانك والقضاء على البكتيريا التي تلتصق بها.

الابتسامة بثقة

يخاف بعض الناس من إظهار ابتسامتهم بسبب شعورهم بالخجل أو رغبتهم الدائمة في إخفاء أسنانهم أو أفواههم. ومع ذلك، فإنّ الابتسامة تجلب السعادة، ليس فقط لكِ ولكن للأشخاص من حولكِ، وتخلق الانطباعات الأكثر إيجابية لدى الآخرين. لذلك، عندما تشعرين بأنّكِ مجبرة على إظهار ابتسامتكِ، ما عليكِ سوى أنّ تبتسمي. تُعزّز الابتسامة مزاجك وتقلّل من حدّة التوتر. حاولي ألاّ تركّزي على شكل ابتسامتكِ أو كلّ الأسباب التي قد تجعلكِ غير راضية عن ابتسامتكِ. تذكري دائماً أنّ ابتسامتكِ فريدة ومشرقة، وأنّ الناس يرغبون في التعرف إليكِ والإعجاب بشخصيتكِ، وليس شكلكِ الخارجي.

الأسنان المستقيمة

قد تفكرين في اللجوء إلى طب الأسنان التجميلي للحصول على أسنان مستقيمة رائعة المظهر. ننصحك بزيارة الطبيب المتمرّس الذي يوفّر خطة علاج فردية مُصمّمة خصيصاً لكِ. ويمكن أنّ تشمل خطة العلاج التقويم الثابت/المتحرك أو فينير الأسنان الثابت أو فينير الأسنان المتحرك (سناب أون) أو تقويم الأسنان التقليدي. وتذكّري أن شكل الفم يختلف بين شخص وآخر، ولذلك ليس هناك خيار واحد يناسب الجميع. لذا، من المهم أنّ يستمع طبيب الأسنان إلى احتياجاتكِ ويوفر خيارات تقويم الأسنان التي تناسب ميزانيتكِ.