أنقذت الرحلة.. راكبة تهبط اضطراريا بالنيابة عن “طيار مريض”

أعلنت الشرطة الأميركية أن مسافرة على متن طائرة صغيرة تولت القيادة، ونفذت هبوطا اضطراريا في جزيرة ماساتشوستس، السبت، بعد أن تعرض الطيار لحالة صحية طارئة.

وحدث الهبوط الاضطراري بعد ظهر، السبت، بالقرب من مطار مارثا فينيارد في ويست تيسبري بولاية ماساتشوستس.

#Gravitas | A passenger in the US landed a private plane after its pilot became incapacitated.

The passenger had no prior flying experience, but he landed the single-engine jet safely.@palkisu brings you the story. pic.twitter.com/v9UlVCgpq8

— WION (@WIONews) May 11, 2022