للأم.. 5 طرق لتنظيم وقتك والاستفادة به

وقتك هو أثمن مواردك، يمكنكِ تحقيق إنجازات كبيرة إذا نجحتِ في تنظيمه واستثماره، والعكس إذا سمحتِ بإهداره. وإليكِ 5 استراتيجيات تساعدك على تنظيم وقتك والاستفادة منه وعدم إهداره.

1- رتبي الأولويات في جدول زمني

فكري في أولوياتك وأولويات أسرتك، ورتبيها من الأهم إلى الأقل أهمية، ثم ضعيها في جدول زمني مرتب، واحرصي على الالتزام بمواعيد الجدول وترتيبه.

2- ضعي الخطة من الليلة السابقة

لا تنتظري حتى الصباح للتخطيط ليوم غد، بل ابدئي التخطيط له من الليلة السابقة، حتى تستيقظي في الصباح وأنتِ على علم بمجريات يومك ومواعيدك. سوف توفرين وقت في بداية اليوم وتكونين أكثر تنظيماً وحماساً.

3- تجنبي لصوص الوقت

هناك لصوص خفية تسرق وقتك، مثل وسائل التواصل الاجتماعي أو مشاهدة التليفزيون، فكري في العوامل التي تسرق وقتك دون أن تشعري، وتجنبيها تماماً أو على الأقل قومي بالحد منها لحماية وقتك من الإهدار.

4- قومي بتعديل جدول أنشطة أطفالك

من المهم أن يشارك أطفالك في الأنشطة التي تساهم في نمو مهاراتهم وتطوير شخصياتهم، ولكن المبالغة في الأنشطة يهدر وقتك وطاقتك، فعبر نظرة للأنشطة التي يشارك فيها أطفالك، سوف تجدين بعضها مقيداً بالفعل، وبعضها لا يضيف إليهم. وهنا يأتي دورك في تعديل جدول أنشطة أطفالك بحيث يشمل الأنشطة المهمة والمفيدة فقط، والاستغناء عن الأنشطة التي تهدر وقتك وطاقتك دون فائدة.

5- راجعي خطط الجداول دورياً

وضع خطط وجداول زمنية ناجحة لأسرتك لا يعني إمكانية استمرارها بنجاح طوال السنة، فأيام الدراسة مثلاً مختلفة عن الإجازة الصيفية، أنتِ بحاجة إلى مراجعة جداول الأسرة بشكل دوري، وتعديلها بما يتناسب مع الظروف، بحيث تتحقق أقصى استفادة من الوقت.