زوجة ملياردير تشتكي من سعر قهوة بـ 4 دولارات

تداولت الصحف الأجنبية معلومات “صادمة” عن زوجة الملياردير وارن بافيت، أن أستريد، قيل إنها اشتكت من سعر قهوة بقيمة 4 دولارات أثناء تواجدها في مخيم “صن فالي” الصيفي للأثرياء والمشاهير يوم الخميس الماضي.

وفي مشهد غريب، تذمرت أستريد بافيت بشأن المبلغ الذي يتعين عليها دفعه مقابل مشروبها الصباحي، على الرغم من أن زوجها رئيس مجلس “إدارو بيركشاير هاثاواي” الملياردير وارن بافيت والبالغ من العمر 92 عاما تبلغ ثروته أكثر من 115 مليار دولار.

تزوجت أستريد من الملياردير في عام 2006 عندما كانت تبلغ من العمر 60 عاما وكان يبلغ من العمر 73 عاما، حيث يعيشان في منزل متواضع في أوماها، نبراسكا، دفع بافيت 31.000 دولار مقابله في عام 1958، بحسب تقرير لـ”ديلي ميل”.

ورصدت عدسات المصورين الملياردير الأميركي وارن بافيت، يوم الأربعاء، أثناء توجهه إلى اجتماع أطلق عليه “المخيم الصيفي لأصحاب المليارات” في ولاية أيداهو، بشمال غربي الولايات المتحدة.

كما تشير التقارير الإعلامية إلى أن زوجة الملياردير بافيت وعند رؤيتها قائمة المشروبات صرخت “انظر إلى تلك الأسعار”.