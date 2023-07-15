تبسي باذنجان على الطريقة العراقية

من المعروف أن المطبخ العراقي يشتهر بتقديم أشهى المأكولات والأصناف، ومن بينها طبق تبسي الباذنجان، طبخة شهية وطيبة المذاق جداً، جربيها يتم تحضيره بخطوات ومكونات بسيطة.

المقادير

– الباذنجان: 2 حبة (مقطع دوائر، مقلي)

– البطاطس: 1 حبة (مقطعة دوائر، مقلية)

– فلفل اخضر بارد: 2 حبة (مقطعة دوائر، مقلية)

– طماطم: 4 حبات (مقطعة دوائر، مقلية)

– البصل: 2 حبة (مقطع دوائر، مقلي)

– فلفل أخضر حار: 2 قرن (مقلي، اختياري)

– لحم مفروم: 250 غراماً

– عصير الطماطم: كوب ونصف (طازج)

– معجون الطماطم: 4 ملاعق كبيرة

– الماء: نصف كوب

– ملح: حسب الرغبة

– فلفل أسود: حسب الرغبة

طريقة التحضير

– في صينية رتبي شرائح البطاطس ثم شرحات الباذنجان ثم الفلفل ثم الطماطم ثم البصل والفلفل الحار ثم اللحم المفروم.

– قومي بإذابة معجون الطماطم في عصير الطماطم والماء مع ملح وفلفل واسكبيهم فوق الصينية وغطيها بالقصدير وأدخليها الفرن الحامي لمدة 45 دقيقة.

– أخرجيها من الفرن، يمكنك تقديمها مع الأرز.