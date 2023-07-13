هل يُمكن ولادة الطفل في الشهر الخامس؟

“هل يمكن ولادة الطفل في الشهر الخامس؟” سؤال يتكرر في ذهن بعض الحوامل اللاتي يشعرن بعلامات الإجهاض وهن لا يزلن بعد في الشهر الخامس، وهل تصبح الولادة طبيعية في هذه الحالة؟

بينما يذكر الأطباء أن بعض الأطفال الذين ولدوا في الشهر الخامس استطاعوا البقاء على قيد الحياة، ولكنّ الأمر احتاج لرعاية طبية ومتابعة خاصة في المستشفى، لهذا ينصح بالتوجه إلى الطبيب على الفور إذا وجدت الحامل أعراض الولادة المبكرة وهي لا تزال في الشهر الخامس… اللقاء مع الدكتور محمد أحمد حسنين، أستاذ أمراض النساء والولادة؛ لشرح كل ما يحيط بإمكانية هذه الولادة.

تغيرات الشهر الخامس من الحمل

عادة ما تعيش الحامل أفضل الأوقات وأكثرها راحةً وأماناً، خلال الثلث الثاني من الحمل، حيث انقضت فترة القيء والغثيان بالثلث الأول من الحمل.

وانخفض كذلك خطر الإجهاض، وأن هناك فترة من الوقت تفصل بينها وبين آلام الشهر التاسع والاستعداد للولادة.

وعادة ما تبدأ أعراض جديدة في الظهور مع وصول الحامل إلى الشهر الخامس؛ نظراً لنمو الجنين وزيادة حجمه، وما يتبع ذلك من حدوث بعض التغيرات المحفوفة بالمخاطر.

أعراض الشهر الخامس

تصل الحامل في الشهر الخامس إلى منتصف الرحلة تقريباً نحو لقاء مولودها، وتستطيع الآن الشعور بحركة جنينها؛ أشبه برفرفة الفراشات الصغيرة في محيط المعدة.

ضيق التنفس مع زيادة ضربات القلب.

نزيف الأنف أو نزيف اللثة.

حرقة بالمعدة، دوخة، وشعور بالإرهاق والتعب.

تورم القدمين مع احتمال ظهور الدوالي.

الإمساك وصعوبة في الهضم.

صداع.. ألم الظهر.. كبر حجم الثديين.

زيادة ملحوظة بوزن الجسم.

تورم القدمين والذراعين أول مخاطر الشهر الخامس

تورم بالقدمين أو الذراعين

تتعدى -أحياناً- مخاطر الشهر الخامس من الحمل الأعراض العادية إلى أخرى، قد تتطلب تدخل فوري من الطبيب؛ مثل: تورم القدمين أو الذراعين، وهو ناتج عن احتباس السوائل داخل أنسجة الجسم، وخاصة إذا كان يصاحبه صداع أو ألم بأسفل البطن أو خلل بالرؤية.. وقد تكون هذه الأعراض مؤشراً على ارتفاع ضغط الدم، الذي يحدث بالحمل، وهنا ينصح بإخبار الطبيب فوراً.

انتفاخ البطن

ويحدث بسبب تجمع الغازات، وعندما يضغط الرحم أثناء نموه على الأمعاء، ما يبطئ من عملية الهضم. ولهذا يعد انتفاخ البطن من أشهر مشاكل الشهر الخامس من الحمل… ويمكن التغلب عليه؛ باتباع نظام غذائي غني بالألياف، وتجنب الأطعمة المقلية، والحلويات، والبقول، والمشروبات الغازية، مع ممارسة رياضة خفيفة كالمشي، وشرب كمية مناسبة من السوائل.

ارتفاع درجة حرارة الجسم

يعد من أكثر مشاكل الشهر الخامس من الحمل حدوثاً، ويسبب الشعور بالدوخة والدوار، لذا يجب أخذ الاحتياطات بتجنب الأماكن سيئة التهوية، وارتداء ملابس قطنية مناسبة، وشرب الكثير من الماء والسوائل… كما يتضاعف حجم الدم في الشهر الخامس من الحمل، إذ يتوجب على القلب أن يضخ بشكل أسرع وأقوى لتوفير احتياجات الجنين، مما قد يسبب ضيق التنفس وتسارع ضربات القلب عند الأم.. لذا ينصح بالاسترخاء وأخذ قسط من الراحة بين الحين والآخر، والتنفس بعمق وهدوء.

انقباضات في منطقة الحوض

وحدوث هذه الانقباضات في الشهر الخامس من الحمل، تعتبر مؤشراً على وجود عدوى المسالك البولية، والتي قد تؤدي إلى انخفاض وزن الجنين أو حدوث ولادة مبكرة.. لذا ينصح باستشارة الطبيب لتناول المضاد الحيوي المناسب، ولمدة لا تقل غالباً عن ثلاثة أيام، ولا تزيد على أسبوع.

سكري الحمل أو مشاكل الغدة الدرقية

يمكن أن تصاب الحامل بالشهر الخامس ببعض الأمراض المزمنة، مثل سكري الحمل، أو قصور الغدة الدرقية، سواء بالنقص أو الزيادة أو ارتفاع ضغط الدم، مما قد يؤدي إلى خطر الإجهاض.

الإجهاض

من علاماته.. التشنجات المفاجئة بأسفل البطن مع آلام بالظهر، وارتفاع درجة الحرارة، والإسهال المتواصل والدوار، لذا يجب التوجه على الفور إلى الطبيب عند حدوث مثل هذه الأعراض.

سكون حركة الجنين في الشهر الخامس

يحدث أن تلاحظ الحامل بالشهر الخامس عدم حركة الجنين لفترة من الوقت، ينصح في هذه الحالة بتناول كوب من الماء المثلج أو العصير، أو الاستلقاء على الجانب الأيمن عدة دقائق لإثارة نشاط الجنين، وفي حال القلق يجب التوجه إلى الطبيب فوراً.

مخاطر نزول المشيمة في الشهر الخامس

نزول المشيمة

يعني انخفاض المشيمة حتى تسد فتحة عنق الرحم مسببة نزيف، والمشيمة هي العضو الذي يتصل بالحبل السري حاملاً الأكسجين والغذاء إلى الجنين وناقلاً الفضلات بعيداً عنه… قد تنخفض المشيمة؛ حتى تغطي فتحة عنق الرحم جزئياً أو كلياً، وهي الفتحة التي يمر خلالها الجنين أثناء الولادة.

الولادة المبكرة في الشهر الخامس

إذا كان الحمل بأكثر من طفل.

الحمل عن طريق الإخصاب.

الزيادة المفرطة في الوزن أو النقص الشديد في الوزن.

إذا كان هناك تاريخ عائلي أو شخصي للولادة المبكرة.

إصابة الحامل بالسكري، أو ارتفاع ضغط الدم، أو تخثر الدم، أو تسمم الحمل.

الإهمال في تقديم الرعاية الصحية اللازمة للحامل قبل وأثناء فترة الحمل.

أعراض الولادة المبكرة:

آلام حادة متكررة بأسفل الظهر.

تقلصات أسفل البطن شبيهة بتقلصات الدورة الشهرية، خاصة إذا تكررت كل عدة دقائق.

تسرب السوائل بشكل متواصل.

نزيف دموي حتى وإن كان خفيفاً.

دوخة، وقيء، وغثيان.

الشعور بالضغط في منطقة الحوض.

نصائح للوقاية من مخاطر الشهر الخامس من الحمل

يمكن للحامل تجنب مخاطر الشهر الخامس من الحمل من خلال اتباع الخطوات التالية:

عمل التحاليل والفحوصات الآتية بشكل دوري للاطمئنان… تحاليل الدم والبول للتأكد من عدم حدوث تسمم الحمل.

فحص نسبة السكر في الدم للحامل باستمرار، لتفادي الإصابة بسكري الحمل.. سحب عينة من دم الجنين في منتصف الشهر الخامس من الحمل؛ للاطمئنان على عدم وجود تشوهات كروموسومية.

اتباع نظام غذائي غني بالألياف وتناول كميات مناسبة من الماء طوال اليوم لتفادي مشاكل انتفاخ البطن، والحموضة، والإمساك، وتورم القدمين، وكذلك للحفاظ على وزن الجسم.

ممارسة بعض الرياضة الخفيفة والمشي للتخفيف من آلام الظهر، مع التوقف في حالة الشعور بالتعب.. ارتداء الملابس القطنية الفضفاضة، وتجنب الأماكن المغلقة لتفادي ارتفاع درجة حرارة الجسم.

الالتزام بتناول الفيتامينات التي يحددها الطبيب، وتناول الخضروات والفاكهة الطازجة التي تقوي المناعة وتمد الجنين بما يحتاجه للنمو السليم.