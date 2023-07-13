لماذا تتأثر النساء بشكل أكبر بنقص الحديد؟

تعاني كثير من النساء من فقر الدم الناتج عن نقص الحديد. فما السبب وراء تأثر النساء بشكل أكبر بنقص الحديد؟ وما هي الأغذية التي يمكن تناولها لتوفير الكمية التي يحتاجها الجسم منه؟

الشعور بالإرهاق والخمول، والتعب المستمر إضافة إلى شحوب البشرة، ضيق في الصدر، برودة الأطراف، ضعف التركيز هي من أبرز أعراض نقص الحديد في الجسم. ونقص الحديد هو السبب الرئيسي لفقر الدم، وهو أكثر أوجه انقص التغذية انتشارا في جميع أنحاء العالم.





وأظهرت الأبحاث أن النساء أكثر عرضة لخطر الإصابة بنقص الحديد. إذ يؤثر على 33 في المائة من النساء غير الحوامل، و 40 في المائة من النساء الحوامل، و 42 في المائة من الأطفال في جميع أنحاء العالم، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

ما أهمية الحديد للجسم؟

الحديد هو أحد مكونات الهيموغلوبين، وهو بروتين في كريات الدم الحمراء ينقل الأكسجين من الرئتين إلى الأنسجة، ويعتبر الحديد أيضا أحد مكونات بروتين آخر يسمى الميوغلوبين الذي يوفر الأكسجين للعضلات، الأمر الذي يؤثر بدوره على عملية التمثيل الغذائي. بالإضافة إلى دور الحديد في عملية النمو والتطور وعمل الخلايا الطبيعي، بحسب ما نشره موقع (هيلث نيوز) الأمريكي.

لماذا تتأثر النساء بشكل أكبر بنقص الحديد؟

النساء أكثر عرضة للإصابة بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد وقد يكون ذلك لعدة أسباب أهمها نزيف الحيض وبالتالي فقدان كميات كبيرة من الدم، أو خلال الحمل والولادة، أو ضعف امتصاص الحديد في المعدة. وقد يكون السبب يعود لسوء التغذية وعدم تناول الأطعمة الغنية بالحديد مثل اللحوم والمنتجات الحيوانية

وفي حين أن الرجال يحتاجون فقط إلى 1 ملغ من الحديد يوميا، فإن النساء بحاجة إلى ضعف ذلك. وتزداد الحاجة خلال مرحلة النمو أو البلوغ أو أثناء الحمل. لذلك يجب على الأمهات الحوامل على وجه الخصوص فحص مستويات الحديد لديهن بانتظام واستشارة الطبيب، بحسب ما نشره موقع (أوسبرغر ألغيماينه) الألماني.

أغذية غنية بالحديد

قد تكون أفضل وسيلة للوقاية من نقص الحديد هي اتباع نظام غذائي متنوع وصحي، يشمل اللحوم والأسماك فهي غنية بالحديد، كما يمكن لبعض الأطعمة مثل البروكلي والسمسم والشوفان والعدس المطبوخ والمشمش المجفف أن تلبي الاحتياجات أيضا.

كما يجب تناول المكملات الغذائية عند الحاجة تحت إشراف الطبيب فقط، إذ أن تناولها بشكل مفرط قد يتسبب بمشاكل صحية أخرى.