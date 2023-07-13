اشتهرت بصوت “لينا”.. الفنانة سناء التكمجي: الدبلجة تفتح آفاق الطفل على لغته الأم

أكدت سيدة الدبلجة العربية الفنانة العراقية سناء التكمجي، التي اشتهرت بصوت “لينا” في أفلام كارتون “عدنان ولينا”، أن الدبلجة تفتح آفاق الطفل على لغته الأم وتحفزه للمعرفة والاستزادة عن طريق تعلم لغات أخرى.

وقالت التكمجي: “الترجمة الشريطية للأعمال لا تغني عن الدبلجة، لأن الصوت يبث المشاعر من محبة وغضب وخبث وبكاء وضحك وغيرها؛ فيجعل الطفل يتفاعل مع الشخصية الكارتونية”.

وأضافت: “تباين الشخصيات المساهمة في العمل الواحد يعود الطفل على التمييز بينها في واقع مجتمعه الذي يعيش فيه”.

واشتهرت الفنانة سناء التكمجي، بدبلجة أفلام الكارتون، لكنها ابتعدت عن الفن متغربة. ولها أعمال عدة ما زالت محفورة في الذاكرة أهمها شخصية “ليدي أوسكار” و”افتح يا سمسم” و”سنان” و”حكايات عالمية” و”بومبو” و”فلونا”.