أمريكية تعمل منذ 74 عاما ولم تغب ولايوم

تقاعدت امرأة تبلغ من العمر 90 عامًا من وظيفتها في البيع بالتجزئة بعد أن عملت لمدة 74 عامًا دون أن تفوت يومًا واحدا من العمل.

واحتفلت ميلبا ميباني بتقاعدها بعد مسيرة طويلة في ديلاردز في تايلر، تكساس، هذا الشهر بعد مسيرة مهنية امتدت لأكثر من سبعة عقود.

بدأت المرأة العمل في شركة البيع بالتجزئة العملاقة في عام 1956 عندما كانت تبلغ من العمر 17 عامًا فقط، حيث بدأت كفتاة مصعد قبل أن تنتقل إلى قسم مستحضرات التجميل.

والآن، بعد مسيرة مهنية مثيرة للإعجاب، تقاعدت المرأة البالغة من العمر 90 عامًا، تاركة وراءها مجموعة من الزملاء والعملاء الذين نشأوا ليحبوها. واشتهرت ميلبا بالعمل كل يوم مع ابتسامة على وجهها حتى أنها لم تطلب إجازة مرضية مرة واحدة.

وقال مدير المتجر،جيمس ساينز، إن ميلبا “أثرت” على حياة العديد من الأشخاص. من جهته قال ابنها تيري ميباني أن والدته أحبت ما تفعله، مضيفًا أنه استوحى الكثير من أخلاقيات عملها.

وأخبر محطة “فوكس نيوز” أنها كانت تأتي قبل افتتاح المتجر بساعة تقريبا لكي تحصل على موقف في مرآب السيارات، وتختصر غدائها الذي لا يتجاوز نصف ساعة لكيلا تفوت فرصة خدمة الزبائن.

وقال إنها عندما بلغت السبعينيات ومن ثم الثمانينيات من عمرها، كانت لا زالت تعمل 40 ساعة في الأسبوع، ولكن بدأ ابنها يقودها من وإلى العمل.

ولكن بعد بعض المشكلات الصحية مؤخرا، قررت ميلبا أن الوقت قد حان لتوديع عائلة ديلارد والتقاعد وهي تبلغ من العمر 90 عامًا.

ونصحت العجوز المتفانية الآخرين بـ “القدوم إلى العمل” و “عدم النظر إليه على أنه” راتب فقط”، وحصلت المرأة على جائزة ما بعد التميز من المتجر كما علقت لها صورة دائمة على جداره.