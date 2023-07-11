حذاري أن تهملي روتين العناية بالبشرة العادية!

محظوظات هن النساء اللواتي ينعمن ببشرة عادية، فهن لا يواجهن الكثير من المشاكل فيما يتعلق ببشرتهن. لكن هذا لا يعني أن البشرة العادية لاتتطلب أي نوع من العناية. من المهم جداً العناية بالبشرة المنتظمة من أجل الحفاظ على بشرة طبيعية.

التنظيف المنتظم للحفاظ على وجه نظيف

التطهير هو الخطوة الأساسية والأكثر أهمية في روتين العناية بالبشرة العادية. يجب اتباع بعض القواعد الأساسية للتطهير، بغض النظر عن نوع البشرة. على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي غسل وجهك أكثر من مرتين إلى تقليل الدهون الطبيعية للبشرة. لذلك، نظفي وجهك جيداً باستخدام غسول وجه لطيف في الصباح والمساء.

استخدمي المرطب للحصول على بشرة رطبة وناعمة

أفضل وقت لوضع المرطب على بشرتك هو بعد غسل وجهك مباشرة. جربي وضع المرطب بينما لا يزال الجلد رطباً بعد غسل وجهك. هذا يحبس الرطوبة بسهولة على بشرتك ويحافظ على رطوبة بشرتك طوال اليوم.

أفضل جزء في كون بشرتك من النوع العادي، هو أنه يمكنك اختيار أي مرطب حسب رغبتك. لكننا نقترح، حتى لو كنت تستخدمين مرطباً خفيفاً أثناء النهار، يجب عليك استخدام مرطب كثيف خلال الليل. بهذه الطريقة ستتمتع بشرتك بالرطوبة وتبقى رطبة طوال الليل.

واقي من الشمس للحماية من أشعة الشمس

من أهم خطوات الحفاظ على بشرة طبيعية استخدام واقٍ من الشمس قبل الخروج في الشمس. يحمي بشرتك من الأشعة فوق البنفسجية والخطوط الدقيقة وحروق الشمس والتجاعيد. أفضل وقت لتطبيق واقي الشمس هو بعد استخدام المرطب مباشرة أو 30 دقيقة قبل الخروج.

قناع الوجه الطبيعي

للحفاظ على بشرتك متوهجة وجميلة بشكل طبيعي، جربي استخدام القناع الطبيعي من يوم إلى يومين في الأسبوع. وهنا نقترح عليك تجربة هذا القناع باستخدام مكونين.

ماذا تحتاجين:

ملعقة مائدة واحدة من مسحوق القهوة.

1.5 ملعقة كبيرة من الحليب السائل.

اخلطي الحليب والماء بشكل صحيح وضعي القناع على وجهك ورقبتك. بالطبع، يجب عليك أولاً تنظيف وجهك جيداً. عندما يجف الوجه بعد 10 – 15 دقيقة، دلكيه بلطف لمدة 1-2 دقيقة بالماء البارد. سيقشر هذا القناع الخلايا الميتة في بشرتك ويجعلها تتوهج وتشعر بالنعومة.

التطهير المزدوج في الليل

حتى لو كان غسول الوجه فقط كافياً للتنظيف في الصباح، فأنت بحاجة إلى تنظيف مزدوج في الليل. كمية الغبار والأوساخ والمكياج التي تلطخ وجهك طوال اليوم، لا يمكن إزالتها بسهولة عن طريق غسل الوجه مرة واحدة فقط. عند التنظيف المزدوج، فإن الخطوة الأولى هي تنظيف البشرة جيداً باستخدام مزيل المكياج أو ماء ميسيلار، ثم غسلها باستخدام غسول الوجه.

إذا كنت ترغبين في الاحتفاظ بمقشر أو مقشر في روتينك طوال الليل، فتأكدي من وضعه بعد مزيل المكياج.

التنغيم والترطيب

حتى بعد غسل وجهك بالماء، يبقى الكلور والمعادن على بشرتك مما قد يسبب تحسساَ. يساعد التونر على إزالة الكلور والمعادن من بشرتك. بالإضافة إلى أنه يعمل كالسحر في موازنة البقع وشد المسام في بشرتك.

يمكنك استخدام التونر الذي تفضلينه كل ليلة. إذا كنت لا ترغبين في إنفاق أموال إضافية على شراء مسحوق التونر، يمكنك بسهولة تحضير التونر في المنزل.

ماذا تحتاجين:

2 كيس شاي أخضر.

نصف كوب من خل التفاح.

ضعي أكياس الشاي الأخضر في الماء المغلي، اخلطي خل التفاح بعد أن يبرد. يمكنك الاحتفاظ بها في وعاء زجاجي نظيف والاحتفاظ بها لمدة أسبوع في الثلاجة.

ضعي التونر على بشرتك كل ليلة باستخدام قطعة قطن أو كرة قطنية. يوازن الخل مستوى PH في بشرتك لإبقائها صحية ومتوهجة. الآن، ضعي المرطب واستكملي روتين العناية بالبشرة.

بغض النظر عن نوع الجلد، إذا لم يتم الاعتناء بها بشكل صحيح ومنتظم، يمكن أن تصاب بشرتك بالعديد من المشاكل. للحفاظ على بشرتك طبيعية وصحية، حاولي أيضاً اتباع روتين العناية بالبشرة بانتظام.