3 سيدات عراقيات ضمن لائحة “50 سيدة صنعن علامات تجارية شرق أوسطية لعام 2023”

نشرت فوربس الشرق الأوسط قائمة 50 سيدة صنعن علامات تجارية شرق أوسطية لعام 2023.

تضم اللائحة سيدات أعمال من 21 جنسية مختلفة، تتصدرهن المصريات واللبنانيات بواقع 14 سيدة لكل منهما، تليهن 4 سعوديات. وتتصدر الإمارات القائمة عبر 20 شركة تتخذ من الدولة مقرًا لها، تليها لبنان بـ10 شركات، ومصر بـ7 شركات.

واللافت أن ثلاث سيدات عراقيات أدرجن ضمن القائمة وهنّ: هدى قطان،منى قطان و زينة زكي.

زينة زكي تحتل المرتبة 16

العلامة التجارية : Zeena Zaki

القطاع: الموضة والأزياء

تاريخ التأسيس: 2003

المقر الرئيسي: الإمارات

أطلقت زكي علامتها التجارية في الإمارات عام 2003. وتغطي تصاميمها العبايات والقفطان والفساتين. ارتدى العلامة التجارية العديد من المشاهير مثل: لانا ديل ري وكريس جينر وسيارا وديمي لوفاتو ودرة زروق وخلوي كارداشيان وتيرا بانكس وكرويش تران، بالإضافة إلى نانسي عجرم وبلقيس وشيرين عبد الوهاب. ولدى العلامة 1.3 مليون متابع على إنستغرام حتى يونيو/ حزيران 2023.



منى قطان تحتل المرتبة 6

العلامة التجارية : Huda Beauty; Kayali

القطاع: العطور، التجميل

تاريخ التأسيس:2018 ،2013

المقر الرئيسي: الإمارات

عملت قطان في صناعة مستحضرات التجميل لأول مرة كشريك مؤسس لشركة (Huda Beauty) مع شقيقتها هدى وعلياء في عام 2013، وتشغل حاليًا منصب الرئيس العالمي للشركة. في عام 2018، أطلقت علامتها التجارية في مجال العطور (Kayali) بمجموعة مكونة من 4 عطور. ولدى قطان حوالي 2.9 مليون متابع على إنستغرام حتى يونيو/ حزيران 2023.



هدى قطان تحتل المرتبة الأولى

العلامة التجارية : Huda Beauty

القطاع: التجميل

تاريخ التأسيس : 2013

المقر الرئيسي: الإمارات

أطلقت قطان علامتها التجارية لمستحضرات التجميل (Huda Beauty) مع شقيقتيها في عام 2013. وبدأت ببيع الرموش الصناعية، ثم توسعت لمنتجات العناية بالبشرة ومستحضرات التجميل، وباعت منتجاتها للمستخدمين مباشرة، من خلال متاجر مثل (Sephora). في عام 2021، أطلقت خط مستحضرات تجميل (GloWish) كعلامة تجارية تابعة للشركة. وتبيع (Huda Beauty) أكثر من 140 منتجًا، كما تحقق مبيعات سنوية تصل إلى 200 مليون دولار. في حين تصنف فوربس قطان كإحدى أغنى النساء العصاميات في أميركا لعام 2023، بصافي ثروة قدره 400 مليون دولار في مايو/ أيار 2023.



معايير إعداد القائمة

لإعداد قائمة 50 سيدة صنعن علامات تجارية شرق أوسطية لعام 2023، اعتمدت فوربس على معايير محدّدة وهي:

● الإبداع وتأثير سيدات الأعمال على القطاعات اللاتي يعملن فيها.

● الابتكارات والمبادرات والإنجازات الأخرى.

● المشاهير الذين دعموا العلامة التجارية.

● التغطية الإعلامية والتأثير.

● فيما يخص العلامات التجارية التكنولوجية، فقد اعتمدنا أيضاً حجم جولات التمويل والإيرادات.

● نقاط تحريرية.