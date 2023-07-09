فساتين الزفاف المناسبة للعروس القصيرة.. موديلات تزيدك طولًا

حافظت فساتين الزفاف المصممه بقصة حورية البحر Mermaid Dresses على حضورها ضمن مجموعات الأعراس لربيع وصيف 2023، وهى من الموديلات المناسبة للعروس القصيرة حيث توحي بأن من ترتديها أطول مما هي عليه، أعجبنا الفستان منسدل الأكمام المطرزة بالكامل والمزود بذيل طويل وكشاكش حول الصدر من مجموعة ماركة Vestal.

من الحيل المتبعة لإطالة القامة القصيرة إرتداء الفساتين القصيرة التي تعلو الركبة خاصة الموديلات المصممة بقصة A Line مثل الفستان منسدل الأكمام المصمم بتنورة مغطاة بالكشاكش من توقيع المصمم السوري العالمي رامي العلي Rami Al Ali.

تناسب فساتين الزفاف السادة الخالية من أي تطريز أو طبعات العروس القصيرة، فالتفاصيل الكثيرة يمكن أن تظهرك بقامة أعرض وأقصر، رصدنا لدى ماركة رومونا كيفيزا Romona Keveza فستان Mermaid منسدل الأكمام مزود بطرحة طويلة تصل إلى الأرض.

ننصح العروس القصيرة بتبني موضة فساتين الزفاف المزينة بشق أمامي أو جانبي طويل لأنه سيبرز طول الساقين، من جهتنا أحببنا الفستان الساتان السادة طويل الأكمام المصمم بقصة الـ Wrap الرائجة والذي حمل توقيع ماركة روزا كلارا Rosa Clara.

تعتبر فساتين الزفاف المصممة بتنانير منسدلة عالية الخصر من أبرز الحيل المجربة لإطالة القامة، لذا نرشحها بقوة للعروس القصيرة، قدمت ماركة موديكا Modeca واحد من أجمل التصاميم وتميز بالتوب الدانتيل المصمم بقبة Heart Neck وحمالات رفيعة.

لم تغب فساتين الزفاف المصممة بقصة A Line عن مجموعات ربيع وصيف 2023 لأثواب الأعراس، وهي من الصيحات المناسبة للعروس القصيرة، وجدنا لدى أتيليه برونوفياس Atelier Pronovias فستان سادة مصمم بياقة ملتفة Halter Neck ومزود بتنورة إضافية ستساعدك في إخفاء منطقة الأرداف الممتلئة.