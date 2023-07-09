كيفية التعامل مع الأنف الدهني .. خلطات ونصائح

الأنف الدهني مشكلة شائعة ولا تثير القلق، فقط تحتاج عناية خاصة. سببها أن الجلد الموجود في المنطقة المحيطة بالأنف هو مركز للغدد الدهنية، هذه الغدد مسؤولة عن إفراز الزهم ، وهو الزيت الطبيعي لبشرتكِ.

أيضًا، تعد منطقة الأنف مركز لتراكم العرق، من ثم تتضاعف المشكلة بين تجمع الزيت و العرق حتى على الوجه غير الدهني.

الزيوت الطبيعية التي تفرزها البشرة ضرورة لمنع الجفاف، والحد من نمو البكتيريا، لكن زيادتها مصحوبة بالمشاكل مثل حب الشباب و المسام الواسعة وكذلك الرؤوس السوداء و البيضاء.

أسباب الأنف الدهني:

1. النوع

الرجال لديهم بشرة دهنية أكثر من النساء بسبب زيادة عدد الأندروجينات، وخاصة ديهدروتستوسترون، لذلك تظهر مشكلة الأنف الدهني لديهم أكثر مقارنة بالنساء.

2. مسام الأنف الواسعة

تعتبر المسام الواسعة على الأنف، سبب رئيسي لزيادة إفراز الزيوت ومن ثم الأنف الدهني الذي يسبب مشكلات وفي هذه الحالة يمكن السيطرة على الحالة من خلال الحد من اتساع مسام الأنف.

3. البشرة المختلطة

صاحبات البشرة المختلطة هن الأكثر عرضة لمشكلة الأنف الدهني، فهولاء لديهن بشرة جافة و عادية ودهنية في نفس الوقت، وعادة ما تتراكم البشرة الدهنية على الأنف والمنطقة المحيطة بها.

4. الهرمونات

تؤدي اضطرابات الهرمونات إلى زيادة نشاط الغدة الدهنية ، مما يؤدي إلى زيادة الزيوت، هذا هو أحد الأسباب وراء ظهور حب الشباب.

كيفية التخلص من الأنف الدهني؟

1. الترطيب

يخلط الناس بين الزيت والترطيب، فيظنون أن صاحبات البشرة الدهنية ليسوا بحاجة إلى الترطيب. تحتاج بشرتكِ إلى الترطيب للحفاظ على مستويات الرطوبة الطبيعية التي تحميها من زيادة إفراز الزيوت.

الترطيب لا يقتصر على الترطيب الخارجي من كريمات وسيروم بينما الترطيب الداخلي أيضًا مهم من خلال استهلاك كمية مناسبة من الماء.

2. الوقاية من الشمس

من بين أضرار أشعة الشمس أنها تجعل مسام الأنف تبدو أكبر. التعرض للأشعة فوق البنفسجية يسحب الماء من الجلد ويزيد من حجم الغدد الدهنية ويحفز إنتاج الزيت. عليكِ تطبيق كريم واقي من الشمس مزود بحامل حماية لا يقل عن 30 في المائة.

3. التنظيف الجيد

التنظيف بغسول لطيف يوازن إفراز الزيوت الطبيعية من ثم هو الخطوة الأولى للتعامل مع الأنف الدهني أو البشرة الدهنية بشكل عام. ينصح الخبراء بغسل البشرة مرتين يوميًا فقط لأن المبالغة في تنظيف البشرة يأتي بنتيجة عكسية.

4. اتباع نظام غذائي متوازن

يمكن أن تكمن جذور مشاكل بشرتك الدهنية في أمعائك. الأطعمة الحارة والدهنية توسع الأوعية الدموية وتجعلك تتعرقين أكثر. كذلك، ابتعدي عن منتجات الألبان والسكر.

يُنصح بتناول الأطعمة الغنية بفيتامين أ مثل السبانخ والشمام كما تساعد الأطعمة الغنية بالزنك مثل المكسرات والبقوليات والمحار على تنظيم الغدد المنتجة للزيوت.

5. الخلطات الطبيعية

أ. الليمون والسكر

الليمون مليء بمضادات الجراثيم ومضادات الأكسدة التي تساعد على قتل البكتيريا والتخلص من الزيوت الزائدة على الأنف الدهنية.

ضعي مزيجًا من السكر مع ملعقتين أو ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون على أنفكِ وافركيه برفق بحركة دائرية. اتركيه لمدة خمس عشرة دقيقة قبل شطفه. ستعمل هذه الطريقة على إزالة الأوساخ والزيوت من بشرتك.

ب- اللوز والعسل

العسل يقضي على الأوساخ ويعمل كمضاد للميكروبات والبكتيريا. عند إقرانه باللوز ستحصلي على تركيبة رائعة لتخفيف مشكلات بشرتكِ الدهنية.

قومي بطحن أربعة إلى خمسة حبات من اللوز لتحويلها إلى مسحوق. أضفِ ملعقتين إلى ثلاث ملاعق كبيرة من العسل في المسحوق واخلطيهم معًا لتشكيل عجينة. افركي هذا بلطف على أنفكِ واتركيه لمدة تصل إلى عشرين دقيقة قبل شطفه.

ج- خل التفاح

خل التفاح مليء بدرجة الحموضة الحمضية، فهو مكون ممتاز لامتصاص الزيت الزائد. امزجي ثلاث إلى أربع ملاعق كبيرة من الخل مع نصف كوب من الماء. باستخدام كرة قطنية ، ضعي هذا الخليط على أنفكِ واتركيه لمدة 15 دقيقة. ثم اشطفيه بالماء الدافئ.