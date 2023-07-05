تعرفي على طريقة تتبيلة الدجاج المشوي بالفرن

تتبيلة دجاج مشوي تتعدد وصفات التتبيلات المضافة لطبخات الدجاج المشوي بالفرن، لكن اليوم جربي معنا وصفة بسيطة المقادير والشهية المذاق.

المقادير

– الدجاج: دجاجة (مقطع)

– ملح: ملعقة صغيرة

– فلفل أسود: ملعقة صغيرة

– ثوم بودرة: ملعقة صغيرة

– بودرة البصل: ملعقة صغيرة

– بهارات مشكلة: ملعقة صغيرة

– الزنجبيل: ملعقة صغيرة

– هيل: ملعقة صغيرة (مطحون)

– ببريكا: ملعقة صغيرة

– الخل: 2 ملعقة كبيرة

– عصير الليمون: 2 ملعقة كبيرة

طريقة التحضير

– ضعي قطع الدجاج في وعاء عميق، وتبليها بالملح، والفلفل، والبهارات، والزنجبيل، والهيل المطحون، والخل، وعصير الليمون، والثوم البودرة، والبصل البودرة، والببريكا.

– قلبي قطع الدجاج لتتغطى بالكامل، ثم غطي الوعاء، واتركيه لمدة لا تقل عن ساعتين حتى يتشرب الدجاج بالتتبيلة.

– اشوي الدجاج، وثم قدميه ساخناً.