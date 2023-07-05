تعرفي على طريقة تتبيلة الدجاج المشوي بالفرن
تتبيلة دجاج مشوي تتعدد وصفات التتبيلات المضافة لطبخات الدجاج المشوي بالفرن، لكن اليوم جربي معنا وصفة بسيطة المقادير والشهية المذاق.
المقادير
– الدجاج: دجاجة (مقطع)
– ملح: ملعقة صغيرة
– فلفل أسود: ملعقة صغيرة
– ثوم بودرة: ملعقة صغيرة
– بودرة البصل: ملعقة صغيرة
– بهارات مشكلة: ملعقة صغيرة
– الزنجبيل: ملعقة صغيرة
– هيل: ملعقة صغيرة (مطحون)
– ببريكا: ملعقة صغيرة
– الخل: 2 ملعقة كبيرة
– عصير الليمون: 2 ملعقة كبيرة
طريقة التحضير
– ضعي قطع الدجاج في وعاء عميق، وتبليها بالملح، والفلفل، والبهارات، والزنجبيل، والهيل المطحون، والخل، وعصير الليمون، والثوم البودرة، والبصل البودرة، والببريكا.
– قلبي قطع الدجاج لتتغطى بالكامل، ثم غطي الوعاء، واتركيه لمدة لا تقل عن ساعتين حتى يتشرب الدجاج بالتتبيلة.
– اشوي الدجاج، وثم قدميه ساخناً.