أعراض وأسباب نقص فيتامين د عند النساء

تعاني نسبة كبيرة من السيدات من نقص فيتامين د؛ نتيجة لعدم التعرض لأشعة الشمس بشكل كاف، إلى جانب عدم الاهتمام بتناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين د في النظام الغذائي، يتسبب هذا النقص في العديد من المشكلات الصحية، خاصةً على مستوى العظام والعضلات.

يطلق على فيتامين د أحياناً فيتامين أشعة الشمس؛ لأن الجسم يصنعه من الكوليسترول عند التعرض لأشعة الشمس، ويرتبط فيتامين د بالعديد من الوظائف الحيوية في الجسم، من أهمها:

تعزيز كفاءة الجهاز المناعي.

الحفاظ على توازن الكالسيوم في الدم، والعظام.

استخدام الكالسيوم والفوسفور في بناء العظام، ودعم الأنسجة.

الحفاظ على كفاءة الجهاز العصبي، والجهاز العضلي الهيكلي.

ما هي أعراض نقص فيتامين د عند النساء

يعد نقص فيتامين د من أكثر حالات سوء التغذية شيوعاً، خاصةً بين السيدات في مختلف الأعمار، الأمر الذي يفرض أهمية التعرف على أعراض نقص فيتامين د لدى النساء؛ لأن الاكتشاف المبكر لهذه المشكلة يساهم في وقاية كل سيدة من العديد من المشكلات الصحية، نخصص هذا الجزء من المقال لنوضح أشهر أعراض نقص فيتامين د عند النساء.

آلام الظهر والعظام

تعاني نسبة كبيرة من السيدات من آلام العظام والظهر؛ يرجع ذلك إلى الدور الذي يلعبه فيتامين د في الحفاظ على صحة العظام من خلال تحسين امتصاص الكالسيوم في الجسم، وهناك العديد من الدراسات التي رصدت العلاقة بين انخفاض فيتامين د وآلام أسفل الظهر لدى النساء.

التعب والإرهاق

هناك العديد من الأسباب لمشكلة تكرار الشعور بالتعب والإرهاق، قد يكون نقص فيتامين د من أهم هذه الأسباب، لكن عادةً يتم التغاضي عن هذه المشكلة، والبحث وراء أسباب أخرى مرتبطة بها.

الأمراض والعدوى

يساهم فيتامين د في تعزيز كفاءة الجهاز المناعي، لذلك يؤثر نقص مستواه في الدم على مناعة الجسم، ويتضح ذلك من خلال تكرار العدوى والإصابة بنزلات البرد، والإنفلونزا، وغيرها من التهابات الجهاز التنفسي.

الاكتئاب

يرتبط نقص فيتامين د بزيادة معدل الإصابة بالاكتئاب، خاصةً بين كبار السن، وهو ما رصدته العديد من الدراسات التي أجريت لتتحقق من أعراض نقص فيتامين د عند الرجال والنساء، ولحسن الحظ تتحسن أعراض الاكتئاب بشكل واضح عند تناول المكملات الغذائية التي تحتوي على فيتامين د.

تأخر التئام الجروح

قد يشير تأخر التئام الجروح بعد الإصابات أو العمليات إلى احتمال معاناة المصاب من نقص فيتامين د، يرجع ذلك إلى الدور الذي يلعبه فيتامين د في تحفيز إنتاج المركبات الضرورية لإنتاج جلد جديد يساعد على التئام الجروح.

تساقط الشعر

تبذل معظم السيدات جهوداً مضنية في البحث عن أفضل منتجات تقلل من تساقط الشعر، دون أن تدرك أن سبب هذه المشكلة قد يكون نقص فيتامين د، وهناك العديد من الأبحاث التي أوضحت ارتباط نقص فيتامين د بزيادة معدل الإصابة بتساقط الشعر، خاصةً حالات الثعلبة البقعية التي تؤدي إلى تساقط وضعف الشعر.

هشاشة العظام

يرتبط نقص فيتامين د بشكل مباشر بزيادة معدلات الإصابة بهشاشة العظام، خاصةً بين السيدات وكبار السن، يرجع ذلك إلى الدور الذي يلعبه فيتامين د في تحسين امتصاص الكالسيوم.

زيادة الوزن

وجدت إحدى الدراسات أن هناك علاقة بين نقص فيتامين د وبين زيادة معدل الإصابة بالسمنة، وتراكم الدهون في منطقة البطن على وجه التحديد، لم تتمكن الأبحاث حتى الآن من تحديد ما إذا كانت المكملات الغذائية التي تحتوي على فيتامين د تساهم في الوقاية من الإصابة بزيادة الوزن.

هناك ثلاثة أسباب رئيسية لنقص فيتامين د عند النساء:

عدم التعرض إلى أشعة الشمس بشكل كاف.

عدم الحصول على كميات كافية من فيتامين د من خلال النظام الغذائي.

عدم قدرة الجسم على امتصاص فيتامين د بشكل سليم.

بالإضافة إلى ذلك، توجد بعض عوامل الخطر التي تزيد من احتمال الإصابة بنقص فيتامين د، من أهم هذه العوامل:

البشرة الداكنة.

زيادة الوزن.

التقدم في العمر.

العمل في نوبات ليلية. البقاء أو العمل في المنزل.

الإصابة بأمراض الكلى، أو الكبد.

الإصابة بفرط نشاط الغدة الدرقية.

إجراء جراحات السمنة، ومن أشهرها المجازة المعدية.

العيش في مناطق يكون فيها ضوء الشمس قليلاً على مدار العام.

المعاناة من مشكلة صحية تؤثر على امتصاص فيتامين د؛ مثل: مرض كرون. استخدام بعض الأدوية التي تؤثر على امتصاص فيتامين د؛ مثل: الأدوية الخافضة للكوليسترول، والأدوية الملينة، والمنشطات.