فارقت الحياة بعد 4 أيام من خطوبتها بسبب ملعقة لبن

توفيت فتاة بريطانية بسبب رد فعل تحسسي شديد، بعد أن قامت بتحريك كوب الشاي بملعقة تحتوي على آثار منتجات الألبان.

وعرض كريج ماكينون (24 عاما) الزواج على جيس برينسلو (24 عاما)، وبعد 4 أيام فقط، وخلال إجازتهما المثالية في جنوب أفريقيا، توفيت حب حياته.

حيث كانت تعاني من حساسية حادة من منتجات الألبان، وعانت من رد فعل تحسسي قاتل بعد استخدام الملعقة الخطأ لتحريك الشاي.

وبدلا من المضي قدما في خطط الزواج، عاد كريج إلى المملكة المتحدة مع رماد خطيبته التي فارقت الحياة.

قال صديقها انه تخلى عن كل منتجات الألبان منذ أربع سنوات حتى لا يعرض حياتها للخطر ولكن بعد أن تقدم لخطبتها بأربع أيام وقعت المأساة.