حلول عملية وسهلة لمشاكل الشعر الدهني خلال الدورة الشهرية

لا تتسبب الدورة الشهرية في حدوث تقلصات فحسب ، بل قد تؤثر على مظهر الشعر و البشرة. كثير من النساء يلاحظن زيادة إفراز زيوت الشعر خلال الدورة الشهرية.

الشعر الدهني خلال الدورة الشهرية يعود إلى التقلبات الهرمونية التي لها تأثير مباشر على الغدد الدهنية في فروة الرأس ، تنتج هذه الغدد الزهم وهي مادة دهنية ضرورية لترطيب وحماية الشعر وفروة الرأس.

تحفز التغيرات الهرمونية الغدد الدهنية على إنتاج المزيد من الزهم ، مما قد يجعل شعرك دهنيًا خلال فترة الحيض. كما أن ارتفاع درجة حرارة الجسم أثناء الحيض يمكن أن يحفز الغدد الدهنية بشكل أكبر، مما يجعل الشعر دهنيًا.

ليس كل النساء يعانين من الشعر الدهني خلال فترة الحيض ، لكنه شائع جدًا. النساء ذوات الشعر الدهني بطبيعته وأولئك الذين لديهم بالفعل نشاط مفرط في الغدد الدهنية قد يكونون أكثر عرضة لتجربة الشعر الدهني خلال الدورة الشهرية ، كما قد تشتكي النساء المصابات باضطرابات هرمونية أو حالات مثل متلازمة تكيس المبيض من الشعر الدهني أثناء الدورة الشهرية.

هل يمكن علاج في الشعر الدهني خلال فترة الحيض؟

للتحكم في الشعر الدهني أثناء الدورة الشهرية ، يمكنك القيام بما يلي: –

1. الحفاظ على جدول منتظم لغسل الشعر

يجب أن تتبعي جدول غسيل شعرك المعتاد ، بدلًا من زيادة عدد مرات غسل شعركِ لأن تكرار الغسيل قد يفاقم المشكلة ويزيد من إفراز الزيت، مما يجعل الشعر دهنيًا.

2. استخدام الشامبو مرة واحدة في الأسبوع

يمكنك استخدام الشامبو الخالِ من الكبريتات والسلفات مرة واحدة في الأسبوع حتى يساعد في إزالة الشوائب وتنظيف شعرك وفروة رأسك.

3. تجنبي لمس شعرك بشكل مفرط

قد يكون لمس شعرك بشكل متكرر من عادتك. إنها عادة سيئة للشعر لأنها يمكن أن تنقل الزيت من يديك إلى شعرك.

4. اختاري تسريحات الشعر المناسبة

اختاري تسريحات الشعر التي ستبعد شعرك عن وجهك وتسمح بتدفق الهواء بشكل أفضل. هذا يعني أن ترك شعرك منسدلًا بعيد عن وجهكِ أمر جيد.

5. استخدم شامبو وبلسم لطيف خالٍ من الكبريتات

سيساعد ذلك على تجنب تجريد شعرك من الزيوت الطبيعية ، إذا كنتِ تغسلين شعرك كثيرًا بشامبو قوي جدًا ، فستبدأ فروة رأسكِ في إنتاج المزيد من الزيت.

فهم تأثير الدورة الشهرية على صحة الشعر ، وخاصة الشعر الدهني ، يمكن أن يساعدك على التعامل معه بشكل أفضل. كل ما عليك فعله هو اتباع روتين مناسب للعناية بالشعر ، والحفاظ على نمط حياة صحي ، واتباع تعديلات صغيرة خلال دورتك الشهرية.