لكل حامل.. 7 أنواع مفيدة ولذيذة من الفواكه

يجب على المرأة خلال فترة الحمل الاهتمام باتباع نظام غذائي صحي، لتعزيز صحتها وإمداد الجنين بالعناصر الغذائية التي يحتاج إليها للنمو بشكل سليم.

وتعد الفواكه من الأطعمة الصحية أثناء الحمل، وفي هذا الإطار، يقدم التقرير التالي أفضل أنواع تلك المأكولات للأم والجنين، وفقًا لموقعي “Healthline” و”Only myhealth”.

1- البرتقال

يساعد البرتقال على تقوية مناعة الحامل وحمايتها من الإصابة بالأنيميا، لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين سي، الذي يعزز من قدرة الجسم على مكافحة العدوى وامتصاص الحديد من الأطعمة.

ويتميز البرتقال أيضًا بمحتواه الجيد من حمض الفوليك، الذي يقلل من خطر تعرض الحامل للإجهاض والولادة المبكرة، ويمنع إصابة الجنين بالعيوب الخلقية.

2- المانجو

تصبح الحامل أقل عرضة للإصابة بالعدوى وفقر الدم عند تناول المانجو، لغناه بفيتامين سي واحتوائه على الألياف الغذائية التي تساعد على الوقاية من الإمساك.

3- الموز

يوفر الموز للحامل حماية كبيرة ضد الإصابة بتسمم الحمل، لاحتوائه على معدن البوتاسيوم الذي يساهم في ضبط ضغط الدم ومنعه من الارتفاع عن المعدل الطبيعي.

وينصح أطباء النساء والتوليد الحوامل بتناول الموز في الأشهر الأولى من الحمل، لأنه فعال في تخفيف الغثيان الصباحي والقيء، لاحتوائه على فيتامين B6.

4- التوت

يمكن للحامل التغلب على الشعور بالتعب والخمول عن طريق تناول التوت، لأنه يمد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط، لغناه بالكربوهيدرات.

ويحتوي التوت أيضًا على عناصر غذائية هامة للحامل، مثل حمض الفوليك والألياف وفيتامين سي والفلافونويد.

5- الأفوكادو

يساعد الأفوكادو على علاج تشجنات الساقين عند الحامل وتخفيف الغثيان الصباحي، لاحتوائه على مستويات عالية من الماغنسيوم والبوتاسيوم.

6- التفاح

مصدر غني بالألياف وفيتامين سي وفيتامين أ والبوتاسيوم، لذلك ينبغي على الحامل إدراجه في النظام الغذائي اليومي.

7- البطيخ

يوفر البطيخ للحامل مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن، مثل فيتامين سي وفيتامين أ وفيتاميتن B6 والماغنسيوم والبوتاسيوم، بالإضافة إلى احتوائه على الألياف والماء.