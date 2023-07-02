الفنانة الخليجية حياة الفهد تثير جدلا لظهورها بملامح شابة دون إجراء عمليات تجميل

أثارت صورا متداولة للفنانة الكويتية حياة الفهد حالة من الجدل عبر شبكات التواصل الاجتماعي بسبب ملامحها التي بدت مختلفة للغاية وأكثر شبابا.

وأطلت الفنانة الكويتية في الصور التي تداولها المتابعون عبر موقع التواصل الاجتماعي توتير دون تجاعيد أو أي من علامات التقدم في السن، مما دفع المتابعين للتساؤل حول صحة الصورة، أو خضوع حياة الفهد لعمليات تجميل على غرار شد البشرة أو حقن البوتوكس وغيرها من الإجراءات التجميلية.

واعتبر البعض أن الصور غير صحيحة ومن الممكن أن يكون الشكل الذي ظهرت به حياة الفهد نتيجة التعديلات التي يتم إجراؤها على الصور قبل نشرها.

وفي الوقت نفسه، حسن النجمي ذكر أن حياة الفهد ردت على الصور بطريقة ساخرة قائلة “ناس فاضية، مارح أرد”.