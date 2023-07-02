يوليو 03, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

إحالة المذيعة رضوى الشربيني للتحقيق بسبب بوست “لحم الخروف”

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فى :شؤون المرأة
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إحالة المذيعة رضوى الشربيني للتحقيق بسبب بوست “لحم الخروف”

أعلنت مجموعة قنوات cbc تحويل المذيعة رضوى الشربيني، مقدمة برنامج “هي وبس”، على شاشة قناة سي بي سي سفرة، للتحقيق، وذلك على خلفية تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين القصير، “تويتر”.

وجاء في بيان قناة سي بي سي، “تعلن إدارة قنوات cbc عن تحويل المذيعة رضوى الشربيني للتحقيق، بسبب البوست الذي قامت بنشره على صفحتها الشخصية، والذي تسبب في إساءة لاسم المؤسسة، رغم أنه لم يذع أو ينشر على أي منصة من منصات القنوات”.

وكانت الشربيني قالت، عبر حسابها الرسمي إن “مش فاهمة ليه البنات مابتحبش تاكل لحم الخروف بس بتحب ترتبط بيه؟”.

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